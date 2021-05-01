Трусова официально ушла от Плющенко «с приличным счетом на банковской карте»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о завершении сотрудничества с Александрой Трусовой. Об этом он написал 1 мая в своем инстаграме.
«С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли 2 этапа кубка России, бронзу Чемпионата России и Мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию 2 сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой будут в будущем перед ней выполнены. Как сложится её спортивная карьера в будущем знает только Господь Бог, наши всезнающие хейтеры и уважаемые эксперты по списку», — написал Плющенко.
Он также подчеркнул, что по условиям соглашения, стороны не будут разглашать причины расставания.
«От нас Александра уезжает на белом коне, с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счетом на банковской карте, а также с восстановленным после пандемии арсеналом из 5 четверных прыжков! Надеемся в будущем ей не придётся давать унизительные интервью с элементами раскаяния телевизионным каналам. Тут уж точно не тот случай. Куда она возвращается, она идёт по многочисленным приглашениям и без испытательного срока, и в статусе одной из самых сильных девочек-одиночниц мира!», — подчеркнул Плющенко.
Судя по всему, Трусова возвращается к Этери Тутберидзе от которой в прошлом году и уходила к Плющенко. Ранее от двукратного олимпийского чемпиона ушла Алена Касторная.