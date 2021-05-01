Трусова официально ушла от Плющенко «с приличным счетом на банковской карте»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о завершении сотрудничества с Александрой Трусовой. Об этом он написал 1 мая в своем инстаграме.



«С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли 2 этапа кубка России, бронзу Чемпионата России и Мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию 2 сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой будут в будущем перед ней выполнены. Как сложится её спортивная карьера в будущем знает только Господь Бог, наши всезнающие хейтеры и уважаемые эксперты по списку», — написал Плющенко.