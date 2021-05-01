Пик не пройден: В России и Петербурге растёт суточная заболеваемость коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 1 мая, в Северной столице 737 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне их было 725 — это был максимальный показатель с начала апреля. Власти города объяснили, что под возможную третью волну Петербург подставляют плохие темпы вакцинации.



В России также не наблюдается спада. После 8 731 заболевшего, о которых отчитались накануне, в свежей сводке 9 270 заразившихся. Из них 89 приходится на Ленинградскую область.

В Москве выявили 3 208 человек с COVID-19, выписали за сутки 1 929. В Петербурге за этот же период 978 умерших.