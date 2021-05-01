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Пик не пройден: В России и Петербурге растёт суточная заболеваемость коронавирусом

В Петербурге за сутки подтверждено 737 случаев заражения COVID-19

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге уверенно держится выше 700 и продолжает расти. В первый день майских праздников в статистике фиксируют новый максимум за месяц.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 1 мая, в Северной столице 737 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне их было 725 — это был максимальный показатель с начала апреля. Власти города объяснили, что под возможную третью волну Петербург подставляют плохие темпы вакцинации.

В России также не наблюдается спада. После 8 731 заболевшего, о которых отчитались накануне, в свежей сводке 9 270 заразившихся. Из них 89 приходится на Ленинградскую область.

В Москве выявили 3 208 человек с COVID-19, выписали за сутки 1 929. В Петербурге за этот же период 978 умерших.

С начала пандемии коронавирусом в Петербурге заболели 416 477 человек. 13 248 из них скончались. За последние сутки в этот список добавили 34 смерти.

В России зафиксировано 4 814 558 заболевших и 110 520 летальных исходов, из которых 392 — за последние 24 часа.

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Комментарии (9)

nuga
Растет тестирование ввиду перемещения граждан в отпуска.Плюс вакцинированные это заразные.Чем больше того и другого,тем выше цифры,но судят не по цифрам ,а по развертыванию ковидариев,а этого нет,значит нет вала больных.Когда вы заткнетесь наконец?
WuhanRockCafe
Не понимаю откуда рост заболеваемости?
Народ штурмует прививочные пункты.
В общественном транспорте поголовно все в масках, перчатках и в 1.5 м друг от друга. И, вообще, во всех общественных местах днем с огнем не обнаружишь гражданина без маски.
bluxer
Расти шишка. Большая и маленькая.
Про этот рост уже невозможно читать, скулы сводит. Год толчете воду в ступе.
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