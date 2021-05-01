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МВД: Угодивший под колёса «Хёндэ» пешеход перебегал проспект Ветеранов мимо «зебры»

В полиции рассказали подробности аварии с пешеходом в Кировском районе Петербурга в ночь на 1 мая. Пострадавший мужчина серьёзных травм не получил.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП на проспекте Ветеранов у перекрёстка с улицей Генерала Симоняка произошло накануне в половине одиннадцатого часа вечера. По данным ведомства, мужчина 42 лет попал под колёса «Хёндэ», перебегая проезжую часть вне пешеходного перехода. Очевидцы, рассказывая об аварии, сообщали, что она случилась на «зебре».

Медики скорой осмотрели пострадавшего, отметили запах алкоголя и отсутствие тяжёлых травм. После оказания помощи мужчину отпустили в удовлетворительном состоянии.

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Комментарии (4)

мухомор
Ну ложь ГУ МВД по Петербургу и области это как аксиома.
Врать и не бояться это девиз управления.
Сколько уже было таких сбитых пешеходов "после" перехода. Метров 15-20 полёта пешехода всего. И ни чем в ГУ МВД этой брехнёй не рискуют. Появится видео поменяем позицию. Не появиться - нет. Менять позиции это для них привычна. Рабочий инстинкт.
Маэстро
Чаще всего получают сотрясение мозга. Мозга нет, вот и без травм.
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