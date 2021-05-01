МВД: Угодивший под колёса «Хёндэ» пешеход перебегал проспект Ветеранов мимо «зебры»

В полиции рассказали подробности аварии с пешеходом в Кировском районе Петербурга в ночь на 1 мая. Пострадавший мужчина серьёзных травм не получил.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП на проспекте Ветеранов у перекрёстка с улицей Генерала Симоняка произошло накануне в половине одиннадцатого часа вечера. По данным ведомства, мужчина 42 лет попал под колёса «Хёндэ», перебегая проезжую часть вне пешеходного перехода. Очевидцы, рассказывая об аварии, сообщали, что она случилась на «зебре».