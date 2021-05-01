Петербуржцы стали свидетелями дорожного происшествия с пешеходом в Кировском районе Петербурга поздним вечером 30 апреля. Информация об этом размещена в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



По словам очевидцев, авария произошла около 23:00 на пешеходном переходе через проспект Ветеранов у перекрёстка с улицей генерала Симоняка. Переходящего по «зебре» мужчину якобы сбил белый «Хёндэ Солярис». На месте происшествия работала реанимация.