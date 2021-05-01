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«Плакала и что-то кричала». После ДТП с белой «Хёндэ» на проспекте Ветеранов госпитализировали пешехода

Пешеход пострадал в аварии на юго-западе Петербурга

Петербуржцы стали свидетелями дорожного происшествия с пешеходом в Кировском районе Петербурга поздним вечером 30 апреля. Информация об этом размещена в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, авария произошла около 23:00 на пешеходном переходе через проспект Ветеранов у перекрёстка с улицей генерала Симоняка. Переходящего по «зебре» мужчину якобы сбил белый «Хёндэ Солярис». На месте происшествия работала реанимация.

После ДТП свидетели также видели, как возле пострадавшего находилась женщина. Когда его увезли, она осталась стоять на автобусной остановке, обнимая ребёнка. «Плакала и что-то кричала. Возможно, это были родственники сбитого человека», — добавили очевидцы.

«Фонтанка» обратилась за подробностями аварии в региональное управление МВД.

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Комментарии (1)

hyperborean
Дай Бог не остаться инвалидом
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