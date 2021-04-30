В Петербурге многострадальная река Дудергофка снова подверглась загрязнению. Как сообщил «Фонтанке» читатель Юрий, вечером 30 апреля он стал свидетелем того, как в неё сбрасывают арматуру и куски бетона.

«Второй день наблюдаю, как возле Лиговского путепровода (который сейчас ремонтируют) строители ломают пешеходный мост через реку Дудергофку (прямо напротив заправки «Татнефть») рядом с обелиском павшим войнам, и весь бетон и арматуру валят прямо в реку», — говорится в сообщении, которое поступило от него в редакцию издания. В качестве подтверждения своих слов читатель «Фонтанки» прислал фотографии и видеозапись с места описанных событий.

Фото: Читатель «Фонтанки» Юрий Фото: Читатель «Фонтанки» Юрий Фото: Читатель «Фонтанки» Юрий Фото: Читатель «Фонтанки» Юрий Поделиться Поделиться







Юрий также рассказал о своём разговоре с бригадиром, который находился там в момент проведения указанных работ. Тот его заверил, что у них есть разрешение. Однако ознакомиться с документами не дал. Петербуржец сообщил об увиденном по телефону «112». Диспетчер ответил, что его обращение передано в полицию Кировского района. По данным «Фонтанки», заявка действительно поступала, её приняли примерно в 19:30. В сообщении говорилось, что на проспекте Народного Ополчения строители кидают мусор в Дудергофку. Прибывшие на место сотрудники полиции никого не обнаружили.

Читатель «Фонтанки» Юрий

«Фонтанка» также передала информацию о случившемся в пресс-службу Росприроднадзора. Представительница ведомства заверила, что будет проведена проверка.

Дудергофка и Дудергофский канал ранее неоднократно попадали в новостную повестку. В конце прошлого года в них заметили пену, это повторилось в феврале 2021-го.

В первом случае в ходе обследования специалисты Росприроднадзора предположили, что причиной её появления мог стать «залповый сброс вещества неизвестного происхождения с высоким содержанием синтетических поверхностно-активных веществ, используемых при производстве моющих средств». В ведомстве также не исключили, что источник появления пены мог находиться неподалёку от места работ по реконструкции Лиговского путепровода. Тогда в водоохранной зоне реки заметили строительную технику.

