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В ГИБДД назвали предварительную причину аварии на Ставрополье, в которой погибли дети

По предварительной версии, виновником смертельного ДТП стал водитель ВАЗ, нарушивший правила дорожного движения

Предварительной причиной ДТП в Ставропольском крае, в результате которого погибли дети, стало нарушение правил дорожного движения водителем ВАЗ, столкнувшегося с грузовиком, после чего тот врезался в микроавтобус. Об этом со ссылкой на начальника регионального УГИБДД Алексея Сафонова 30 апреля сообщает РИА Новости.

Ранее «Фонтанка» писала, что смертельная авария произошла в 16:40 пятницы на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь. Там столкнулись автомобиль, грузовик и автобус. Последний перевозил детей на соревнования из Волгограда в Черкесск.

Водитель «Лады» нарушил правила и столкнулся с грузовиком, который, придавил собой микроавтобус, в салоне которого находились 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих. Они представляли юношескую женскую команду по баскетболу из школы олимпийского резерва. Дети были 2006–2008 годов рождения. За рулём находился родственник одной из спортсменок.

Изначально сообщалось, что в результате аварии шестеро детей погибли. С травмами в больницу были доставлены 12 пассажиров, в том числе 8 несовершеннолетних.

Позднее в СК РФ уточнили, что погибших детей — пятеро. Уголовное дело, возбуждённое по факту аварии, передано в Главное следственное управление Следственного комитета.

Минздрав направил в Ставрополь специалистов федеральных центров для оказания помощи пострадавшим в ДТП

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Комментарии (2)

260551481
Виноват водитель грузовика !!! Бей нарушившего правила, а не другой, пытаясь избежать ДТП !
Sadava
Потом эти жители регионов, привыкшие к своим правилам, приезжают в СПб и считают, что поворотники включать не надо, или - за секунду до маневра. Бесит это бескультурье. Точнее, нарушение ПДД.
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