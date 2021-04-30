Автобус с детьми попал в страшное ДТП днем 30 апреля на трассе в Ставропольском крае. Несколько несовершеннолетних погибли, еще больше получили травмы.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ, в 16:40 на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь столкнулись автомобиль, грузовик и автобус. Последний перевозил детей на соревнования из Волгограда в Черкесск.
В момент ДТП в автобусе находились 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих. В результате аварии шестеро детей погибли. С травмами в больницу были оставлены 12 пассажиров, в том числе 8 детей.
По предварительной информации, причиной произошедшего могло стать опрокидывание грузовика по время маневра, и в результате он придавил микроавтобус, передает ТАСС со ссылкой на краевое управление ГИБДД.