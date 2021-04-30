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Шестеро детей погибли в аварии с грузовиком на Ставрополье. Они ехали на соревнования

ДТП с грузовиком унесло жизни шестерых детей в Ставропольском крае

Автобус с детьми попал в страшное ДТП днем 30 апреля на трассе в Ставропольском крае. Несколько несовершеннолетних погибли, еще больше получили травмы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ, в 16:40 на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь столкнулись автомобиль, грузовик и автобус. Последний перевозил детей на соревнования из Волгограда в Черкесск.

В момент ДТП в автобусе находились 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих. В результате аварии шестеро детей погибли. С травмами в больницу были оставлены 12 пассажиров, в том числе 8 детей.

По предварительной информации, причиной произошедшего могло стать опрокидывание грузовика по время маневра, и в результате он придавил микроавтобус, передает ТАСС со ссылкой на краевое управление ГИБДД.

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Комментарии (7)

Franklin_Delano_Roosevelt
в Великом Советском Союзе для детей бы дейстительно выделили бы и спец. автобус и сопровождение ГАИ в виде 2-х машин чтобы ехать организованной автоколонной.... в России же, увы, такие почести только жиробасам и старпёрам, которые имеют чин... жалко детей.
nuga
Почему детей не сопровождала полиция с мигалками? Загрузить в один микрик детей и выпустить на дороги смерти,в которые превратились все трассы. Раньше в СССР детей сопровождала милиция. Нет политики сбережения людей.
viking
страшная трагедия!!!
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