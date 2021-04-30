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«Прошу вас не сдавать билеты и не сдаваться». Noize MC сообщил, что его концерт в Оренбурге сорвали силовики

Noize MC: Концерт в Оренбурге сорван силовиками

Концерт Noize MC (Ивана Алексеева) был сорван, по его словам, из-за давления силовиков на организаторов мероприятия. Об этом музыкант сообщил 30 апреля в своем Instagram.

Концерт должен был пройти в клубе СТUDИЯ в 19:00, но еще днем был перенесен в клуб Tabu. По словам Алексеева, ФСБ, МВД и администрация области «задались целью отменить сегодняшний концерт» и стали угрожать площадке, где изначально должно было пройти мероприятие. Музыканты оперативно поменяли место проведения, «чтобы усложнить задачу отмены», но и на другую площадку пришли правоохранители.

«Мы решили разбить концерт на две части и организовать его в разных местах. Часть билетов сегодня была приглашена в одно место, другая часть билетов — в другое. В первом месте я успел отыграть акустический сет и собирался ехать на улицу, где вы меня уже ждали. Но поступила информация, что и эту площадку накрыли силовые структуры. У нас почти получилось сделать это сегодня, но почти не считается. Мы обязательно придумаем что-нибудь и всех оповестим. Я прошу вас не сдавать билеты и не сдаваться. Мы обязательно победим», — сказал он в видеообращении.

В настоящий момент, как пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, с группой в Оренбурге работает адвокат правозащитной организации.

Как ранее писала «Фонтанка», в феврале представители московской «ВТБ-Арены» отказали Noize MC в предоставлении концертной площадки из-за симпатии артиста к оппозиционеру Алексею Навальному.

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Комментарии (4)

dragvs
А кесть разница между силовиками и бандитами?
SU LUX INN
поискал в рамблере - Упомянутый "артист" это реппер! реп-музыке не место на Нашей эстраде!
Foxit
С кем-то не поделились.
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