FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

ДТП с автобусом перекрыло целую улицу в центре Петербурга. Из-за него растёт традиционная пробка на Восстания

В преддверии майских выходных центр Петербурга парализовали пробки

Дорожное происшествие с участием крупногабаритного транспорта внесло свой вклад в вечерние пробки в Петербурге. Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», 30 апреля автобус и автомобиль «Шкода» столкнулись на повороте с Лиговского проспекта на 2-ю Советскую улицу. В результате образовалась огромная пробка.

ПоделитьсяПоделиться

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 19:30 авария полностью парализовала движение по 2-й Советской улице. Кроме этого, сложная обстановка наблюдается на участке Лиговского проспекта от Свечного переулка до улицы Жуковского. Полностью обездвижен переулок Ульяны Громовой. Транспортный затор также растёт на Суворовском проспекте: от Невского проспекта до 4-й Советской улицы.

Фото: Скриншот Яндекс карт
ПоделитьсяПоделиться

Очевидцы также сообщают о ДТП и в связи с этим предвидят пробку на Синопской набережной в районе Большеохтинского моста.

Транспортная обстановка на выездах из Северной столицы мало чем отличается от той, которая характерна для вечера пятницы.

ПоделитьсяПоделиться

Читатель «Фонтанки» Сергей также сообщает, что трудности с проездом могут возникнуть на участке ЗСД в районе Васильевского острова. По его словам, там произошла авария с участием пяти машин. Длина пробки превышает один километр.

Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
ПоделитьсяПоделиться

В целом по состоянию на 19:30 «Яндекс» оценивает дорожную ситуацию в Петербурге на 5 баллов. Ещё пару часов назад сервис фиксировал в городе 8 баллов.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: Скриншот Яндекс карт
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Riptide
И вдруг в толпе увидел он нечаянно:
Такая девушка прошла —
Глазами словно обожгла,
Такими, что лишь в песнях и встречаем мы.
Парню жизнь одно страданье,
Парень ищет с ней свиданья
До сих пор он ездит с той весны
Между Автово и Площадью Восстанья
Парень с Петроградской стороны.
Foxit
Ого сколько машин по платнику катается. А говорят плохо живём.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний