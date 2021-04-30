Дорожное происшествие с участием крупногабаритного транспорта внесло свой вклад в вечерние пробки в Петербурге. Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», 30 апреля автобус и автомобиль «Шкода» столкнулись на повороте с Лиговского проспекта на 2-ю Советскую улицу. В результате образовалась огромная пробка.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 19:30 авария полностью парализовала движение по 2-й Советской улице. Кроме этого, сложная обстановка наблюдается на участке Лиговского проспекта от Свечного переулка до улицы Жуковского. Полностью обездвижен переулок Ульяны Громовой. Транспортный затор также растёт на Суворовском проспекте: от Невского проспекта до 4-й Советской улицы.
Очевидцы также сообщают о ДТП и в связи с этим предвидят пробку на Синопской набережной в районе Большеохтинского моста.
Транспортная обстановка на выездах из Северной столицы мало чем отличается от той, которая характерна для вечера пятницы.
Читатель «Фонтанки» Сергей также сообщает, что трудности с проездом могут возникнуть на участке ЗСД в районе Васильевского острова. По его словам, там произошла авария с участием пяти машин. Длина пробки превышает один километр.
В целом по состоянию на 19:30 «Яндекс» оценивает дорожную ситуацию в Петербурге на 5 баллов. Ещё пару часов назад сервис фиксировал в городе 8 баллов.