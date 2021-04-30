Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробок», уже без двадцати пять загруженность петербургских дорог составила 8 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно в это время в пятницу. Плотнее всего пока в центре, в районе моста Александра Невского и Большеохтинского моста, Финляндского вокзала и на участках КАД, где ремонтируют дорогу.



Движение в Петербурге сегодня необычно плотное весь день. Даже днем, когда все на работе и пробки, как правило, снижаются до 4–5 баллов, средняя загруженность дорог составила 7 баллов, что на 2 балла больше и вчерашнего, и обычного пятничного показателя. Утром пробки тоже составляли 7 баллов вместо обычных шести.