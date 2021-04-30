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Восьмибалльные пробки в Петербурге не стали ждать вечернего часа пик

Дороги Петербурга оказались загружены на 8 баллов еще до часа пик

Дороги Петербурга в последний рабочий день перед долгими праздничными выходными забились на 8 баллов уже днем. Ожидается, что в ближайшие пару часов загруженность петербургских улиц останется как минимум такой же.

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Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробок», уже без двадцати пять загруженность петербургских дорог составила 8 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно в это время в пятницу. Плотнее всего пока в центре, в районе моста Александра Невского и Большеохтинского моста, Финляндского вокзала и на участках КАД, где ремонтируют дорогу.

Движение в Петербурге сегодня необычно плотное весь день. Даже днем, когда все на работе и пробки, как правило, снижаются до 4–5 баллов, средняя загруженность дорог составила 7 баллов, что на 2 балла больше и вчерашнего, и обычного пятничного показателя. Утром пробки тоже составляли 7 баллов вместо обычных шести.

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Комментарии (6)

264520901
"народ"-скреПОНОСец за бухлом двинул. не, нуачо, скрепненько так, сколенвставающе!
264520901
Вместо чтоб с пробками бороться геленджикскид дворцежитель политиков травит и садит кого сильнее всего боится.
vic_5e4cd1938d1a8
Почему люди едут с работы (?) домой в 16-17 часов? Уже не 8-часовой рабочий день? Кем и где работают эти люди?

И днём дороги переполнены ... Это сплошные курьеры на авто и менеджеры "в полях"?
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