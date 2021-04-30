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Нападёт ли Украина на Россию?

Печально видеть, как твой добрый знакомый и коллега из сферы политической аналитики упускает очевидные, казалось бы, факты.

Идёшь по его тексту и думаешь: ну как же так. Разве трудно почитать и послушать хотя бы нескольких украинских экспертов, которые регулярно представляют публике не только свои аналитические умозаключения, но и информацию «из кабинетов»?

Это у нас повсеместный поиск шпионов, закрытость-секретность и пропагандистская завеса в жанре «постправды» делает выяснение истинных мыслей официальных лиц практически невозможным. Политическая позиция что украинского президента, что ключевых силовиков, что лидеров основных политических сил не является секретом для специалистов и интересующейся публики. Знакомство с содержанием украинских СМИ, работающих в открытой и конкурентной информационной среде, позволяет понять: нет, президент Украины не будет начинать силовую операцию по «восстановлению конституционного порядка» на территории Донбасса. И так как он не столь импульсивен, как известный нам Мишико, то его поведением не получится манипулировать, вызывая мгновенные необдуманные реакции.

Что именно позволяет делать такой прогноз? Сегодня вся вменяемая политическая элита Украины (для порядка подчеркну, что к ней относятся высшие официальные лица страны) уже не имеет никаких иллюзий по поводу вероятности заступничества «Запада» в случае открытого вооружённого конфликта Украины с Россией. «Разочарование в Западе» достигло высших значений. Киев не ожидает, что к ним в страну прибудет экспедиционный корпус из-за океана или воинские контингенты из европейских стран, чтобы вступать в столкновение с российскими войсками или даже встать живым щитом на их пути вглубь страны. Да, они рассчитывают на поставки военной техники, возможно, на экспертов и консультантов. Максимум, о чём они мечтают, но не верят, что это может быть реальностью, – обеспечение силами натовской авиации чистого неба над Украиной, ведь возможность прямого боестолкновения российской и натовской авиации рассматривается как минимальная. А вот воевать на земле пришлось бы исключительно украинским военнослужащим и резервистам, и это означает новые сотни и тысячи гробов во всех регионах.

Украина – страна с конкурентными выборами. Любому политику очевидно: если он ни с того ни с сего превратит конфликт низкой интенсивности с единицами жертв в большую военную операцию, которая принесёт потери на два порядка выше, то на ближайших выборах ему ничего не светит. А с учётом майданных традиций, он этих выборов может и не дождаться. Внезапное начало военной операции – очевидно непопулярное действие. В стране с конкурентными выборами, повторюсь, на него не пойдут, поэтому ВС Украины по своей инициативе либо по приказу президента наступать на востоке в обозримом будущем не будут.

Конечно, в информационном пространстве присутствует достаточное число высказываний «американских экспертов» или субъектов под вывеской «в Киеве заявили», которые озвучивают радикальные идеи, столь удобные для цитирования в пропагандистских блокбастерах российских телеканалов. Несомненно, и в Восточной, и в Западной Европе, и в США есть «ястребы», которые высказываются в сторону России неприемлемым образом. Но не должен ли специалист по политическому анализу быть способным различать мейнстрим и маргиналов, после чего показывать своей аудитории, где одни, а где другие? Политическое руководство Украины заслуживает серьёзной критики как со стороны своих избирателей, так и со стороны иностранных партнёров, но откровенно саморазрушительного поведения за ним пока что замечено не было, и нет оснований считать, что оно внезапно радикализируется.

Далее, по поводу «внутриполитического фона» в России. Нельзя ли разъяснить, как может выглядеть «авантюра» недоброжелателей по установлению «внешнего управления страной» под лозунгом «мы несём вам свободу»? Как это может быть реализовано в государстве, где политическая конкуренция закатана в асфальт? В России будет высажен авиадесант политических эмигрантов, которые облучат несчастное население американским сверхсекретным ментальным оружием, и «глубинный народ», как зомби, пойдёт за оппозиционерами-парашютистами устраивать российские майданы?

Когда о возможности осуществить внешнее влияние на политические события в России пишут в Интернетах обыватели, это можно понять. Но когда подобное заявление делает уважаемый и опытный эксперт, что это?

Россия участвует в информационной войне с условным «Западом» (оставляю за рамками внимания вопрос о её причинах). Но в то же время Россия является лидером на поле информационных и пропагандистских технологий, которые начали интенсивно развиваться здесь с начала 1990-х годов. Это лидерство позволяет руководству нашей страны осуществлять сложные и масштабные операции, влияющие на политическое сознание граждан иных государств, но это же позволяет уверенно контролировать сознание большинства своих избирателей. Пока падение жизненного уровня россиян не отключит в головах у политически необразованного большинства «телевизионный чип», никакое «внешнее управление» политической ситуацией в России не станет возможным.

Ещё одно странное замечание касается «неистовой пропаганды», которую «разводят на Западе». Простейший интернет-сёрфинг по крупнейшим американским и западноевропейским новостным платформам позволяет увидеть, что любые темы, связанные с Россией и Украиной, занимают там пятнадцатое место. Никому, кроме профессиональных политиков и экспертов, да и то лишь специализирующихся на восточноевропейских темах, нет дела до нашего конфликта.

В своём обращении к Конгрессу по прошествии 100 дней президентства Джозеф Байден мало говорил о внешней политике. Отношениям с Россией он посвятил буквально пару фраз, наряду с аналогичными упоминаниями других стран, вызывающих беспокойство у США. В то же время, он обратил особое внимание на стремление Китая к лидерству в мире и дал понять, что это одна из основных угроз для его страны.

Байден с трудом находит время на то, чтобы делать редкие телефонные звонки, связанные с европейскими делами, ибо его занимают другие заботы: внутренние проблемы североамериканской политики, а также возможные конфликты в Восточной Азии между Китаем и союзниками США. Конечно, если формировать своё представление о реальности по российским официальным СМИ, то можно погрузиться в очень удивительный и фантастический мир, однако такой инфернальный трип никак не рекомендуется совершать накануне подготовки профессиональных заключений.

Есть ещё несколько пунктов в занявшем моё внимание тексте вызвали искреннее удивление. Отмечу среди них лишь странную надежду на возможность увидеть на российских улицах представителей того политического большинства «молчунов», которых автор называет «защитниками страны». К сожалению, опыт нашей истории говорит о том, что «молчуны» в поддержку власти по своей инициативе и без финансово-административных мер не выходят. Они могут возбудиться только тогда, когда политика руководства доведёт их до резкого снижения уровня жизни. Тогда может случиться взрыв, каковые Россия неоднократно переживала в ХХ веке. Но тогда худо станет всем: и лоялистам, и «либералам».

Алексей Шустов

политический психолог

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Комментарии (5)

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.... "эксперту" для начала неплохо бы посмотреть расстояние от разграничительной линии до российской границы и оценить соблазн его проскочить, взяв в котлы агломерации, а потом разводить пацифистские сказочки. Зеленский уже и мордой один, в один Порошенко. Ряха как у сурка, глаза - щели и все признаки алкоголизма, вот что халявный барчик за госсчёт делает. Авантюра Мишико была из этой же серии, быстро добежать до Рокского тоннеля и запереть его.
Макс Никольский
Для сведения политических психологов, экономических терапевтов и прочих оксюморонов: нет никаких открытых выборов, есть соревнование денег и прочих ресурсов. Точно также нет никакого свободрого информационного поля, а есть поляна, на которой пасутся СМИ, принадлежащие стаям заклятых друзей-олигархов, регулярно кидающих друг в друга по сторонам порции какашек.
И нет никакого мнения среднепаршивого актёра, подписавшего контракт на 4хлетнее исполнение роли главы государства и, тем более, каких-то там силовиков. Есть то, что их хозяева предписали им сказать в данный конкретный момент. И предыдущий оратор абсолютно прав: достали мусолить эту вонючую и пустопорожнюю тему. Что бы там не случилось этой весной/летом есть более волнующие народ темы, например, когда на рынок хлынут квартиры ипотечников, не справившихся с кредитным бременем?
Trurl
Заметка из серии: "А если кит со слоном станет бороться, кто кого переборет?".... Надо бы всех этих аналитиков и политологов на стройки народного хозяйства... Товарищ Сталин, создавая ГУЛАГИ, был кое в чём прав...
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