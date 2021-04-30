МИД запретил въезд в Россию главе Европарламента и еще семерым представителям ЕС

Министерство иностранных дел РФ 30 апреля опубликовало список из восьми сотрудников различных структур в Евросоюзе, которым запрещается въезд в Россию в ответ на аналогичные ограничения в отношении российских граждан.

Давид Мария Сассоли, председатель Европейского парламента;



Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;



Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонской Республики;



Вера Юрова, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.



В МИД РФ подчеркнули, что это ответ на «неправомерные ограничения» в отношении шестерых россиян со стороны Евросоюза в марте 2021 года.



«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию «миропорядка, основанного на правилах», подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации», — подчеркнули в МИД РФ.

