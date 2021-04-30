FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
74.38р90.15р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

МИД запретил въезд в Россию главе Европарламента и еще семерым представителям ЕС

Министерство иностранных дел РФ 30 апреля опубликовало список из восьми сотрудников различных структур в Евросоюзе, которым запрещается въезд в Россию в ответ на аналогичные ограничения в отношении российских граждан.

В черный список попали:

Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;

Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики;

Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг Раупах, руководитель Прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия;

Давид Мария Сассоли, председатель Европейского парламента;

Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;

Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонской Республики;

Вера Юрова, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

В МИД РФ подчеркнули, что это ответ на «неправомерные ограничения» в отношении шестерых россиян со стороны Евросоюза в марте 2021 года.

«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию «миропорядка, основанного на правилах», подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации», — подчеркнули в МИД РФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

MidNightWoodpecker
Вот это ответочка. Теперь их парламентский глава останется без свежих помидор на своих 6-и сотках под Мшинской
Dimitry Antonov
Чем так насолили России прокурор из Берлина и руководитель лаборатории из Швеции?
Бедные, теперь не смогут даже отдохнуть и здоровье поправить на курортах Северного Кавказа...
Trurl
И только то? Конфисковать рублёвые счета! Изъять недвижимость в Урюпинске! Предать анафеме в храме "Патриот"! Ну и, само собой, Воронежу приготовится....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний