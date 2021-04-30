Ковидная вакцина для кошек и собак едет в Петербург

Российская вакцина для профилактики COVID-19 у животных «Карнивак-Ков» отправится в Петербург и ряд других регионов России, сообщили в Россельхознадзоре.
«В подведомственном Россельхознадзоре ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» произведена первая партия в объеме 17 тысяч доз», — рассказала 30 апреля РИА Новости советник руководителя ведомства Юлия Мелано.
По её словам, в ближайшее время препарат поступит в Москву, Московскую область, Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь и Тольятти.
Как писала «Фонтанка», первая в мире вакцина против коронавируса у зверей зарегистрирована в России в конце марта. Действующее вещество вакцины — антиген штамма «вариант В» коронавируса SARS-CoV-2. Препарат инактивированный, то есть содержит «убитый» вирус. У всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.
В России официально зарегистрировано два случая заражения кошек COVID-19: в Москве и Тюмени. К вирусу оказались восприимчивы почти все представители семейства кошачьих, собаки, человекообразные обезьяны и подсемейство куньих (норки, хорьки). Научных доказательств передачи коронавируса от животных людям нет.