Ковидная вакцина для кошек и собак едет в Петербург

Российская вакцина для профилактики COVID-19 у животных «Карнивак-Ков» отправится в Петербург и ряд других регионов России, сообщили в Россельхознадзоре.



«В подведомственном Россельхознадзоре ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» произведена первая партия в объеме 17 тысяч доз», — рассказала 30 апреля РИА Новости советник руководителя ведомства Юлия Мелано.



По её словам, в ближайшее время препарат поступит в Москву, Московскую область, Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь и Тольятти.

