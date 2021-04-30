Музыкой, экстрим-шоу и водными залпами откроют туристический сезон в Петербурге

Туристический сезон в Петербурге открывается в первый уикенд мая. Отпраздновать после коронавирусного простоя решили с размахом: всего за два дня, 1 и 2 мая, в центре пройдут сразу несколько общегородских фестивалей, музыка будет звучать с полудня и до позднего вечера, а кульминацией станет шоу дронов. (6+)

К полудню 1 мая к набережной Лейтенанта Шмидта пришвартуются ледоколы. Тех, кто прошёл предварительную регистрацию (подробности можно узнать в группе «ВКонтакте» «Welcome SPB | Открытие туристического сезона») и в субботу, и в воскресенье пустят на верхние палубы.



В 14.30 2 мая перед Благовещенским мостом начнётся 15-минутное представление — «Вальс буксиров». Смотреть, как кораблики пускают струи воды в воздух, можно с обеих берегов Невы.

На реках и каналах — свой фестиваль. Флотилия речных трамвайчиков, на которых организуют сцены для актёров и музыкантов, пройдёт по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке и Зимней канавке.

Кульминацией водной программы в воскресенье станет шоу на Неве. К 17.00 катера и гидроциклы соберутся в районе Стрелки Васильевского острова.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Дожидаясь вечера и прячась от ветра, можно прогуляться по Невскому, где в 14.00 стартует Фестиваль уличных музыкантов. Помимо переносных сцен на проспекте установили фотозоны. Сделать кадры у стендов получится не только на Малой Конюшенной, а также на Дворцовой площади, в Петропавловской крепости, на набережной Лейтенанта Шмидта.

Уикенд к 23 часам 2 мая завершат представлением «Welcome SPb Show» с шоу дронов в финале.

«Акватория Невы станет площадкой для экстрим-шоу флайбордистов и аквабайкеров. Небо над Санкт-Петербургом озарится сотнями огней», — описывают предстоящее представление организаторы, но подробности до последнего держат в секрете. «Фонтанка» проведёт трансляцию.



Полную программу всех событий стоит искать в социальных сетях на страничках «Welcome SPB», а также в приложении «WelcomeSpb», куда загружены подробности и интерактивная карта.

