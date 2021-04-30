Разумная осторожность. В Петербурге вырос спрос на страхование имущества

Премия, собранная «Ингосстрахом» в Петербурге за год, также выросла — с 290 322 000 до 420 632 000 рублей. Объем выплат в 2020 году увеличился на 4%.
«Как показывает наш опыт, россияне вообще и петербуржцы в частности действительно стали более ответственно относиться к страхованию жилья, — комментирует Владимир Храбрых, директор филиала «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге. — В условиях жестких ограничительных мер, обусловленных пандемией, многие перешли на удаленный формат работы, то есть квартира стала не просто местом жительства, но и настоящим домашним офисом. Это в очередной раз подчеркнуло ценность актива. Также немаловажно, что сегодня клиенты, у которых уже есть опыт страхования и получения выплат по другим продуктам — например, каско или ОСАГО, — осознают, что полис является эффективным инструментом защиты материальных ценностей».
Крупнейшая страховая выплата, сделанная петербургским «Ингосстрахом» в I квартале 2021 года, составила 2 189 000 рублей. Она возместила убытки от пожара в загородном доме в деревне Ретюнь Лужского района Ленобласти. Для сравнения: максимальная выплата 2020 года в 4 701 000 рублей относилась к категории «Противоправные действия». Она компенсировала ущерб, причиненный поджогом дома в деревне Феликсово Кировского района.
По данным компании «Ингосстрах», чаще всего имущество жителей Петербурга и Ленобласти повреждает вода — на нее приходится 73% регистрируемых убытков. На втором месте стабильно стоят пожары, за ними — противоправные действия и стихийные бедствия.
В то же время самый дорогостоящий ущерб традиционно наносит огонь. По итогам прошлого года на пожары пришлось 50% от всего объема выплат, а в первом квартале нынешнего этот показатель достиг 73%. Повреждения водой с января по март составили всего 23% от общей суммы возмещений.
Материал подготовлен специально для СПАО «Ингосстрах».
Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования: СИ №0928, СЛ №0928, ОС №0928–03, ОС №0928–04, ОС №0928–05 и на осуществление перестрахования ПС № 0928, выданные 23.09.2015 и ОС №0928–02 от 28.09.2016 г., все лицензии без ограничения срока действия.