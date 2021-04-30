Разумная осторожность. В Петербурге вырос спрос на страхование имущества

Премия, собранная «Ингосстрахом» в Петербурге за год, также выросла — с 290 322 000 до 420 632 000 рублей. Объем выплат в 2020 году увеличился на 4%.



«Как показывает наш опыт, россияне вообще и петербуржцы в частности действительно стали более ответственно относиться к страхованию жилья, — комментирует Владимир Храбрых, директор филиала «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге. — В условиях жестких ограничительных мер, обусловленных пандемией, многие перешли на удаленный формат работы, то есть квартира стала не просто местом жительства, но и настоящим домашним офисом. Это в очередной раз подчеркнуло ценность актива. Также немаловажно, что сегодня клиенты, у которых уже есть опыт страхования и получения выплат по другим продуктам — например, каско или ОСАГО, — осознают, что полис является эффективным инструментом защиты материальных ценностей».

