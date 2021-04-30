В Кремле рассказали, когда россияне перестанут беднеть. Песков обозначил срок

По прогнозам российских властей, падение доходов граждан страны прекратится в течение года. Связана эта ситуация, прежде всего, с последствиями экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Как пишет 30 апреля «Коммерсантъ», по мнению Пескова, в России ситуация обстоит лучше, чем во многих других странах, а принятые правительством меры уже «позволили и позволяют минимизировать негативные последствия» экономического кризиса, однако «полностью избавить» от последствий пандемии, «к сожалению, эти меры не могут».

