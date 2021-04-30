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В Кремле рассказали, когда россияне перестанут беднеть. Песков обозначил срок

Представитель Кремля заявил, что падение доходов граждан РФ прекратится в течение года

По прогнозам российских властей, падение доходов граждан страны прекратится в течение года. Связана эта ситуация, прежде всего, с последствиями экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как пишет 30 апреля «Коммерсантъ», по мнению Пескова, в России ситуация обстоит лучше, чем во многих других странах, а принятые правительством меры уже «позволили и позволяют минимизировать негативные последствия» экономического кризиса, однако «полностью избавить» от последствий пандемии, «к сожалению, эти меры не могут».

«Все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, последствия, которые связаны с кризисными явлениями в экономике. Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий. Но работа ведётся, падение минимизировано, во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», — подчеркнул представитель Кремля.

«Фонтанка» писала, что накануне, 29 апреля, Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых денежных доходах населения на 3,6 % в первом квартале 2021 года по отношению к докризисному первому кварталу прошлого года.

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Комментарии (36)

knikk70
Он в магазин продуктовый заход....... б
260488191
Как говорила моя покойная бабушка "Жить стало лучше, жить стало веселей!"
Franklin_Delano_Roosevelt
сколько компаний закрылось в прошлом году? а сколько реально собирается закрыться в этом? тот самый момент, когда слова властей звучат как популизм, далёкий от реального положения дел.... бизнес в прошлом году увидел, что власти не особо задумываются о том, что именно бизнес, а не власть обеспечивает рабочие места... в этом году бизнес увидел что компенсаций за прошлогодний вынужденный простой, организованный властями в прошлом году в весенне-летний период (с принудительным запретом на ведение коммерческой деятельности), не будет... А теперь господа знатоки, внимание, вопрос: "если 70% всех предприятий России свернут свою деятельность, то что будет на самом деле?" =)
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