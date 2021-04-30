В Кремле рассказали, когда россияне перестанут беднеть. Песков обозначил срок

По прогнозам российских властей, падение доходов граждан страны прекратится в течение года. Связана эта ситуация, прежде всего, с последствиями экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет 30 апреля «Коммерсантъ», по мнению Пескова, в России ситуация обстоит лучше, чем во многих других странах, а принятые правительством меры уже «позволили и позволяют минимизировать негативные последствия» экономического кризиса, однако «полностью избавить» от последствий пандемии, «к сожалению, эти меры не могут».
«Все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, последствия, которые связаны с кризисными явлениями в экономике. Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий. Но работа ведётся, падение минимизировано, во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», — подчеркнул представитель Кремля.
«Фонтанка» писала, что накануне, 29 апреля, Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых денежных доходах населения на 3,6 % в первом квартале 2021 года по отношению к докризисному первому кварталу прошлого года.