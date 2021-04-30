«Красная зона» в Ленобласти. Целых четыре случая ковида за сутки

Рост заболеваемости коронавирусом довёл Сланцевский район Ленинградской области до статуса «красной зоны». Там ужесточены ковидные ограничения.
«Сланцевский район перешел в «красную» зону. Подписано новое постановление по «ковидным» ограничениям. Сегодня в «красной» зоне остаются: Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский и Тихвинский районы», — сообщает 30 апреля телеграм-канал правительства региона 30 апреля.
За минувшие сутки в Сланцевском районе зарегистрировано четыре случая коронавируса, а всего с начала пандемии — 1 479. Как за два дня в Петербурге.