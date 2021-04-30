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Экс-глава администрации Кировского района Ленобласти отпущен из СИЗО после заключения досудебного соглашения со следствием

Ранее арестованный бывший глава администрации Кировского района Ленобласти Алексей Кольцов заключил досудебное соглашение со следствием. СК вышел с ходатайством о смягчении меры пресечения на ограничение в действиях. Об этом 30 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Теперь Кольцову запрещено посещать места массового скопления людей и общественные мероприятия в городе и области, разглашать данные предварительного расследования, общаться с рядом лиц и их родственниками, использовать средства связи, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, препятствовать производству по уголовному делу.

Экс-чиновнику, напомним, вменяют «злоупотребление должностными полномочиями» в деле о банкротстве местного «водоканала». Он был арестован 5 марта и с тех пор находился в Новых Крестах.

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Комментарии (2)

Maik5
Дома лучше сидеть. Путенское левосудие.
Franklin_Delano_Roosevelt
почём свобода? =) расценки в студию!
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