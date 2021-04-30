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В праздничные ночи майских «каникул» мосты в Петербурге разводить не будут

Две ночи на майских праздниках петербургские мосты останутся сведены. Разводки отменены в связи с празднованием Дня труда 1 мая и Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Как сообщает 30 апреля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в ночи с 1 на 2 мая и с 9 на 10 мая мосты в Петербурге разводиться не будут. Согласно постановлению правительства Петербурга «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», городские переправы не разводятся в нерабочие праздничные дни Российской Федерации.

Актуальную информацию об изменениях в графике разводки мостов можно найти на сайте «Мостотреста» https://mostotrest-spb.ru и на официальных страницах в социальных сетях и в приложении «Мосты Петербурга».

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