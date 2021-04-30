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Женщина зарезала мужа и двух детей во Владивостоке, третий ребёнок остался жив

Жительница Владивостока подозревается в тройном убийстве. Убрав в квартире, она пошла в кино.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Как сообщает 30 апреля СУ СК по Приморскому краю, вчера в квартире дома по улице Толстого во Владивостоке нашли тела 40-летнего мужчины и двух его 5-летних детей с колото-резаными ранами. Был организован розыск супруги погибшего — матери детей. Полицейские нашли её, задержали и допросили. Назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

По информации программы «Вести Приморье», предположительно, у супругов произошла ссора. Обезумевшая мать тройняшек схватилась за нож. Третий ребёнок избежал кровавой расправы: он находился в детском саду.

По одной из версий, мужчина хотел расстаться с женой и забрать детей. По сведениям DV.KP.RU, женщина пыталась отрезать детям головы. После убийства она сложила тела детей в сумку, под труп супруга подложила целлофан, отмыла полы в квартире от крови, а потом отправилась в кино, где ее и задержали. Первой тревогу забила соседка, почувствовав неприятный запах из квартиры.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (15)

zlopopik
Почему муж хотел развестись с ней? Что принимала? Где фото? Возможно, там уже по лицу все видно.
Михаил Петров-Водкин
Путинские выплаты на детей ни к чему хорошему не приводят.
262272871
Событие, конечно, ужасное, у дамы серьёзно пробило крышу, боюсь, что признают невменяемой и отправят в психоневрологический интернат закрытого типа на принудительное лечение. Однако к авторам новости есть вопрос: в новости неувязочка какая-то. Первой тревогу забила соседка, почуяв неприятный запах из квартиры. А по тексту даму-убийцу задержали в кино(театре), куда она подалась после совершения преступления. Чтобы неприятный (трупный?) запах распространился из квартиры, должно пройти несколько дней. Дама что, все эти несколько дней кино смотрела? И где всё это время был третий ребёнок?
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