Жительница Владивостока подозревается в тройном убийстве. Убрав в квартире, она пошла в кино.
Как сообщает 30 апреля СУ СК по Приморскому краю, вчера в квартире дома по улице Толстого во Владивостоке нашли тела 40-летнего мужчины и двух его 5-летних детей с колото-резаными ранами. Был организован розыск супруги погибшего — матери детей. Полицейские нашли её, задержали и допросили. Назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).
По информации программы «Вести Приморье», предположительно, у супругов произошла ссора. Обезумевшая мать тройняшек схватилась за нож. Третий ребёнок избежал кровавой расправы: он находился в детском саду.
По одной из версий, мужчина хотел расстаться с женой и забрать детей. По сведениям DV.KP.RU, женщина пыталась отрезать детям головы. После убийства она сложила тела детей в сумку, под труп супруга подложила целлофан, отмыла полы в квартире от крови, а потом отправилась в кино, где ее и задержали. Первой тревогу забила соседка, почувствовав неприятный запах из квартиры.