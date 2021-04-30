МТС покажет Youtube-хоррор с Моргенштерном, Дорном, Хаски и TikTok-блогерами

Поделиться Поделиться







«Кошмары музыкантов» — четыре короткометражных фильма в различной стилистике жанра: от мистического триллера до кровавого слэшера. Каждый из эпизодов исследует тему потаенных страхов и фобий музыкантов. В сюжетах спрятано множество подтекстов, аллюзий и двусмысленности, социальной критики и постмодернистской игры с открытым финалом.

Четыре короткометражки вышли 27 апреля на YouTube-канале «Последний канал». Главные роли исполняют Моргенштерн, Иван Дорн и Хаски. В камео появились Павел Деревянко, Глюкоза, молодая актриса Анфиса Вистингаузен и популярные TikTok-блогерши: Ваша Маруся, Маха Горячева и Катя Голышева.



Авторами фильмов стали:

Илья Найшуллер — режиссер голливудских фильмов «Хардкор» и «Никто», режиссер клипов The Weeknd и группы Ленинград;

Анджей Гавриш — режиссер клипов для АИГЕЛ, Korn и James Arthur;

Максим Шишкин — режиссер клипов для Ивана Дорна, Би-2, Элджея и Jah Khalib;

Филипп Юрьев — обладатель наград «лучший режиссер» и «главная мужская роль» за фильм «Китобой» на фестивале «Кинотавр» 2020 года, обладатель главного приза за авторское кино на Венецианском международном кинофестивале.

«Пока в кинотеатрах доминируют блокбастеры и «поп-корн кино», единственным жанром, который позволяет экспериментировать и привлекает внимание молодежной аудитории, остается хоррор, — прокомментировала директор департамента маркетинговых коммуникаций Мария Яковлева. — Мы решили сделать его максимально смелым и для этого дали полную свободу режиссерам и артистам: намерено не делали типичных для брендов продуктовых интеграций и не накладывали никаких творческих ограничений, ведь МТС теперь — это и производитель контента».

