Юлию Бояршинову сократили срок по делу «Сети»

Фигуранту дела «Сети» (признано террористическим сообществом в РФ — Прим. ред.) Юлию Бояршинову сократили срок на три месяца — до 5 лет и 3 месяцев. Приговор ещё одному фигуранту — Виктору Филинкову — оставили в силе. Об этом 29 апреля в своём Telegram-канале сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.



«Апелляционный военный суд только что снизил на три месяца срок фигуранту дела о террористическом сообществе «Сеть» Юлию Бояршинову. Суд сократил ему срок до 5 лет 3 месяцев. Приговор Филинкову оставили без изменений», — пишет он со ссылкой на адвоката Виталия Черкасова.

