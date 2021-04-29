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Юлию Бояршинову сократили срок по делу «Сети»

Фигуранту дела «Сети» (признано террористическим сообществом в РФ — Прим. ред.) Юлию Бояршинову сократили срок на три месяца — до 5 лет и 3 месяцев. Приговор ещё одному фигуранту — Виктору Филинкову — оставили в силе. Об этом 29 апреля в своём Telegram-канале сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«Апелляционный военный суд только что снизил на три месяца срок фигуранту дела о террористическом сообществе «Сеть» Юлию Бояршинову. Суд сократил ему срок до 5 лет 3 месяцев. Приговор Филинкову оставили без изменений», — пишет он со ссылкой на адвоката Виталия Черкасова.

Выездное заседание проходило в 1-м Западном окружном военном суде в Петербурге.

Антифашисты Юлий Бояршинов и Виктор Филинков 22 июня 2020 года были приговорены к реальным срокам по делу террористического сообщества «Сеть». Обвинение строило свою версию на начальных показаниях фигурантов, которые последние называли «выбитыми» и от которых отказывались. Процесс длился два с половиной года. Филинкова приговорили к 7 годам, Бояршинова — к 5,5 годам в колонии. При этом прокурор просил для первого девять лет, для второго — шесть.

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