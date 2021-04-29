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Глава Роспотребнадзора: В России перестала снижаться заболеваемость коронавирусом. К осени ждем рост

Глава Роспотребнадзора заявила, что к осени ждет роста заболеваемости COVID-19

К осени в России вырастет заболеваемость всеми вирусными инфекциями, и в том числе COVID-19. Об этом 29 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она подчеркнула, что снижение заболеваемости коронавирусом в РФ составляет всего 0,4 % против еженедельного спада на 12 % в марте. «Если в марте темп снижения был от недели к неделе процентов 12–13, то сегодня процент снижения от предыдущей недели к позапрошлой составил всего 0,4 %. То есть мы практически стоим на месте», — добавила Попова (цитата по РИА Новости).

Она также сказала, что единственным решением является массовая вакцинация. По словам Поповой, в ее семье привились все, и пока никто не заболел.

Отметим, сегодня на ухудшение обстановки с коронавирусом обратили внимание и власти Петербурга.

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Комментарии (1)

156817362
Короче их барановирусная хрень уже всех достала. Роспоповнадзор, фашисткая организация. За геноцид людей попову на нары и её хозяев.
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