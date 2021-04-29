Глава Роспотребнадзора: В России перестала снижаться заболеваемость коронавирусом. К осени ждем рост

К осени в России вырастет заболеваемость всеми вирусными инфекциями, и в том числе COVID-19. Об этом 29 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».



Она подчеркнула, что снижение заболеваемости коронавирусом в РФ составляет всего 0,4 % против еженедельного спада на 12 % в марте. «Если в марте темп снижения был от недели к неделе процентов 12–13, то сегодня процент снижения от предыдущей недели к позапрошлой составил всего 0,4 %. То есть мы практически стоим на месте», — добавила Попова (цитата по РИА Новости).

