942 заболевших за сутки: власти Петербурга заговорили об ухудшении обстановки с коронавирусом

Согласно данным Федерального регистра лиц, больных коронавирусом, в Петербурге 29 апреля отмечается рост регистрации новых случаев COVID-19 в медицинских организациях на 10,56%. Неделю назад их было 852, а теперь 942, данные приводятся в справке межведомственного координационного совета. В то же время в официальной статистике «Стопкоронавируса» стабильность — 716 случаев за сутки.



По сравнению с прошлым четвергом также выросло число активно больных новой коронавирусной инфекцией, на 0,1% — до 14 556 человек.



«Существует риск приостановки тренда на снижение интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции в Петербурге, — признали в совете. — Решающее значение в предотвращении третьей волны эпидемии либо в значительном ее ослаблении имеет всеобщая вакцинация населения города».



За весь период в Петербурге вакцинировано 557 тысяч человек. Из них 418 тысяч полностью завершили. За прошедшие сутки первично привито 5 968 человек, вторично — 8 756. Запасов вакцины в городе хватит еще на 176 тысяч жителей.

