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942 заболевших за сутки: власти Петербурга заговорили об ухудшении обстановки с коронавирусом

Спад пандемии в Петербурге почти прекратился и может перейти в новую волну

Число новых случаев коронавируса продолжает расти в Петербурге. Начало увеличиваться и количество активных больных, а значит, есть риск новой волны, заявили в Смольном.

Согласно данным Федерального регистра лиц, больных коронавирусом, в Петербурге 29 апреля отмечается рост регистрации новых случаев COVID-19 в медицинских организациях на 10,56%. Неделю назад их было 852, а теперь 942, данные приводятся в справке межведомственного координационного совета. В то же время в официальной статистике «Стопкоронавируса» стабильность — 716 случаев за сутки.

По сравнению с прошлым четвергом также выросло число активно больных новой коронавирусной инфекцией, на 0,1% — до 14 556 человек.

«Существует риск приостановки тренда на снижение интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции в Петербурге, — признали в совете. — Решающее значение в предотвращении третьей волны эпидемии либо в значительном ее ослаблении имеет всеобщая вакцинация населения города».

За весь период в Петербурге вакцинировано 557 тысяч человек. Из них 418 тысяч полностью завершили. За прошедшие сутки первично привито 5 968 человек, вторично — 8 756. Запасов вакцины в городе хватит еще на 176 тысяч жителей.

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Комментарии (3)

265842463
А может, Беглову в начале недели следовало вынуть язык из известного места и выпустить соответствующее распоряжение, чтобы между праздниками народ все же отдыхал, а не массово выходил на работы???
nuga
Пора лечиться электричеством тем,кто колебания плюс минус принимает за нечто и нагнетает страх.Пришло больше людей на тестирование,вот и все,завтра придет меньше.Учите математику и геометрию.
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