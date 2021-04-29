Разработчики «Спутника V» подадут иск к бразильскому регулятору Anvisа. Они заявляют об ущербе репутации

Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» намерены подать иск против бразильского регулятора Anvisa. Речь идёт об ущербе репутации на фоне ситуации вокруг одобрения вакцины в этой южноамериканской стране. Об этом 29 апреля сообщается в аккаунте «Спутник V» в Twitter.
Following the admission of Brazilian regulator Anvisa that it did not test Sputnik V vaccine, Sputnik V is undertaking a legal defamation proceeding in Brazil against Anvisa for knowingly spreading false and inaccurate information.— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 29, 2021
«После признания бразильского регулятора Anvisa в том, что он не тестировал вакцину Sputnik V, Sputnik V проводит в Бразилии судебное разбирательство по делу о клевете против Anvisa за сознательное распространение ложной и неточной информации», — говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» писала, что бразильский регулятор не разрешил ввозить и использовать российскую вакцину «Спутник V», усомнившись в её безопасности.