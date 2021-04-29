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Разработчики «Спутника V» подадут иск к бразильскому регулятору Anvisа. Они заявляют об ущербе репутации

К бразильскому регулятору Anvisa будет подан иск на фоне ситуации вокруг одобрения российской вакцины от коронавируса

Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» намерены подать иск против бразильского регулятора Anvisa. Речь идёт об ущербе репутации на фоне ситуации вокруг одобрения вакцины в этой южноамериканской стране. Об этом 29 апреля сообщается в аккаунте «Спутник V» в Twitter.

«После признания бразильского регулятора Anvisa в том, что он не тестировал вакцину Sputnik V, Sputnik V проводит в Бразилии судебное разбирательство по делу о клевете против Anvisa за сознательное распространение ложной и неточной информации», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала, что бразильский регулятор не разрешил ввозить и использовать российскую вакцину «Спутник V», усомнившись в её безопасности.

13 апреля судья Федерального верховного суда Бразилии по ходатайству одного из штатов разрешил ввозить в страну «Спутник V». Национальный регулятор объясняет, что рассмотрение заявки на регистрацию «Спутника V» связано с отсутствием полного комплекта документов на препарат. 26 марта бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, направила в Anvisa новый запрос на регистрацию вакцины. На следующий день регулятор сообщил о приостановке на неопределенное время рассмотрения заявки, сославшись на отсутствие части требуемых для этого документов.

С 17 по 23 апреля делегация бразильского регулятора находилась в России, где знакомилась с деятельностью предприятий — изготовителей «Спутника V» во Владимире и Уфе. По словам главы управления по надзору Anvisa Аны Каролины Марино, экспертам ведомства не позволили посетить лаборатории Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину и осуществляющего контроль качества ее производства.

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Комментарии (2)

Guest1234
Зачем в бразильский суд подавать, когда Басманный есть? Зачем эта неопределенность? Там непонятно, как решат, а нам это надо?
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