«Где тебя бахнет — бог его знает где». Михалков привился от коронавируса

Никита Михалков сообщил, что решил привиться от COVID-19, так как стал терять бдительность.



«Я только привился, результата пока не знаю», — рассказал 29 апреля режиссер РИА Новости.

По его словам, на такой шаг он пошел, так как стал терять бдительность. Например, Михалков отметил, что забывает надеть маску.

«Где тебя бахнет — бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться», — резюмировал деятель культуры.

До этого Никита Михалков в своей программе «раскрыл» проект по чипированию людей под видом вакцины от коронавируса. После этого Билл Гейтс пообещал не чипировать россиян.