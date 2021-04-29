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«Где тебя бахнет — бог его знает где». Михалков привился от коронавируса

Режиссер Никита Михалков сделал прививку от коронавируса

Никита Михалков сообщил, что решил привиться от COVID-19, так как стал терять бдительность.

«Я только привился, результата пока не знаю», — рассказал 29 апреля режиссер РИА Новости.

По его словам, на такой шаг он пошел, так как стал терять бдительность. Например, Михалков отметил, что забывает надеть маску.

«Где тебя бахнет — бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться», — резюмировал деятель культуры.

До этого Никита Михалков в своей программе «раскрыл» проект по чипированию людей под видом вакцины от коронавируса. После этого Билл Гейтс пообещал не чипировать россиян.

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Комментарии (6)

Урус-Баши
Чипировался, предатель. Продался иностранной разведке
kuk-vasyusha
Опять переобулся, фу!
156817362
Хорошая новость!. На одного беса путинского станет меньше!. Жижа сделай своё дело!
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