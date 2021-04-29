В МВД начали проверку после госпитализации сотрудницы с ножевыми ранениями. В полицию Петербурга она может не вернуться

В полицейском главке прокомментировали случившееся с сотрудницей Красносельского УМВД, которую забрали из квартиры с ножевыми ранениями и, по предварительным данным, запрещёнными веществами в крови.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 29 апреля, ведомство проводит свою проверку по факту случившегося. Если в результате подтвердится, что женщина совершила какие-либо противоправные действия, то ждать её из отпуска по уходу за ребёнком не будут.

«Будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — обозначили перспективы в МВД.