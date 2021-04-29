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В МВД начали проверку после госпитализации сотрудницы с ножевыми ранениями. В полицию Петербурга она может не вернуться

В МВД начали проверку после госпитализации раненой полицейской в Петербурге

В полицейском главке прокомментировали случившееся с сотрудницей Красносельского УМВД, которую забрали из квартиры с ножевыми ранениями и, по предварительным данным, запрещёнными веществами в крови.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 29 апреля, ведомство проводит свою проверку по факту случившегося. Если в результате подтвердится, что женщина совершила какие-либо противоправные действия, то ждать её из отпуска по уходу за ребёнком не будут.

«Будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — обозначили перспективы в МВД.

Свою проверку проводит Следственный комитет. Полицейскую госпитализировали из квартиры на проспекте Ветеранов с резаными ранами тела. Самая серьёзная — на животе. Экстренные службы вызвали соседи, услышавшие женские крики и плач младенца. Дверь в квартиру была закрыта изнутри, полицейским пришлось ломать её.

По предварительной информации, анализы на запрещенные вещества в крови пострадавшей дали положительный результат. До того, как уйти в отпуск, она работала в следственном управлении Красносельского УМВД. Её муж также работает в полиции и борется с распространением наркотиков.

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Комментарии (19)

Ифка
пробуждение будет печальным
daisychain
Есть там такое чудесное место - Сосновая Поляна. Где университет этих самых, с запотевшим забралом. И весь район - редкостный наркоманский гадюшник.
Совпадение? Наверное.
PapaKarlo
Нажралась дурмана и сама себя изрезала... И как они ухитряются работать в органах МВД? Диву даешься....
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