В МВД начали проверку после госпитализации сотрудницы с ножевыми ранениями. В полицию Петербурга она может не вернуться

В полицейском главке прокомментировали случившееся с сотрудницей Красносельского УМВД, которую забрали из квартиры с ножевыми ранениями и, по предварительным данным, запрещёнными веществами в крови.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 29 апреля, ведомство проводит свою проверку по факту случившегося. Если в результате подтвердится, что женщина совершила какие-либо противоправные действия, то ждать её из отпуска по уходу за ребёнком не будут.
«Будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — обозначили перспективы в МВД.
Свою проверку проводит Следственный комитет. Полицейскую госпитализировали из квартиры на проспекте Ветеранов с резаными ранами тела. Самая серьёзная — на животе. Экстренные службы вызвали соседи, услышавшие женские крики и плач младенца. Дверь в квартиру была закрыта изнутри, полицейским пришлось ломать её.
По предварительной информации, анализы на запрещенные вещества в крови пострадавшей дали положительный результат. До того, как уйти в отпуск, она работала в следственном управлении Красносельского УМВД. Её муж также работает в полиции и борется с распространением наркотиков.