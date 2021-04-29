Сотрудница полиции Петербурга попала в больницу с ножевыми ранениями. Коллеги ломали дверь в её квартиру

Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, накануне около 7 утра в полицию стали звонить жильцы дома на проспекте Ветеранов. Они сообщали, что в одной из квартир женщина кричит, что кто-то убил её ребенка, и плачет младенец. После того как квартиру, запертую изнутри, вскрыли, в ней нашли полугодовалого малыша и его мать в крови.

Обоих увезли в больницу. Если у ребенка врачи диагностировали ушиб головы и несколько ссадин, то состояние женщины врачи оценивают как тяжелое: у нее резаные раны на теле и одна серьезная в живот. По предварительной информации, врачи также провели анализы на наличие в крови запрещенных веществ и получили положительный ответ.

