FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
74.94р90.43р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
20
Печать

Сотрудница полиции Петербурга попала в больницу с ножевыми ранениями. Коллеги ломали дверь в её квартиру

Следственный комитет проводит проверку после обнаружения в квартире на юге Петербурга раненой полицейской

Сотрудникам полиции Красносельского района пришлось взламывать дверь в квартиру коллеги после заявления соседей о криках женщины и плаче ребенка.

Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, накануне около 7 утра в полицию стали звонить жильцы дома на проспекте Ветеранов. Они сообщали, что в одной из квартир женщина кричит, что кто-то убил её ребенка, и плачет младенец. После того как квартиру, запертую изнутри, вскрыли, в ней нашли полугодовалого малыша и его мать в крови.

Обоих увезли в больницу. Если у ребенка врачи диагностировали ушиб головы и несколько ссадин, то состояние женщины врачи оценивают как тяжелое: у нее резаные раны на теле и одна серьезная в живот. По предварительной информации, врачи также провели анализы на наличие в крови запрещенных веществ и получили положительный ответ.

До того как уйти в декрет, женщина работала в следственном управлении Красносельского УМВД. Её супруг также сотрудник МВД, он борется с распространением наркотиков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

Carolus
Что-то мне кажется, что они там давно уже борются не с распространением, а с последствиями распространения наркотиков - то есть с наркотической зависимостью. Если в крови женщины нашли "положительный ответ" на наркотики, то либо это ошибка эксперта, либо её принудительно наркотой накачали, либо ... ну, в общем, я не хочу наводить тень на доблестную полицию, и вы всё сами поняли, да? ;)
260581461
Явно за косяки муженька.
MIGEL
Откуда дровишки?— «Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».Н.Некрасов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний