FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
74.94р90.43р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 к осени. Майские праздники советует провести с семьей

Глава Роспотребнадзора рассказала о возможном осложнении ситуации с коронавирусом в России

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека оценила ситуацию с эпидемией коронавируса в России.

«Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации», — цитирует 29 апреля заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой ТАСС.

По ее словам, чтобы избежать подъема заболеваемости, россиянам необходимо соблюдать коронавирусные ограничения. Во время длинных майских праздников она порекомендовала провести время с семьей и на природе. При этом она напомнила о важности социальной дистанции и использовании масок.

Ситуацию с коронавирусом в стране Попова оценила как «достаточно хрупкое равновесие».

Суточная заболеваемость за прошедшие сутки выросла более чем на 1 000 случаев. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 4 796 557 заболевших COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Guest1234
Интересно было бы собрать все ее высказывания за время пандемии. Знатно можно было бы поржать над этими точными прогнозами.
Агроном аэродрома
Избиратель! А ты проголосовал на пеньке?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний