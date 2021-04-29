Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 к осени. Майские праздники советует провести с семьей

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека оценила ситуацию с эпидемией коронавируса в России.
«Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации», — цитирует 29 апреля заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой ТАСС.
По ее словам, чтобы избежать подъема заболеваемости, россиянам необходимо соблюдать коронавирусные ограничения. Во время длинных майских праздников она порекомендовала провести время с семьей и на природе. При этом она напомнила о важности социальной дистанции и использовании масок.
Ситуацию с коронавирусом в стране Попова оценила как «достаточно хрупкое равновесие».
Суточная заболеваемость за прошедшие сутки выросла более чем на 1 000 случаев. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 4 796 557 заболевших COVID-19.