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Детские сады в Петербурге остались без длинных майских праздников из-за коронавируса

Роспотребнадзор объяснил запрет на длинные майские каникулы в детских садах Петербурга

Коронавирусные санитарные нормы не дали Роспотребнадзору одобрить работу дежурных групп в детских садах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства 29 апреля.

Организация дежурных групп в детских садах предполагает смешивание разновозрастных коллективов из разных учреждений. Такой режим противоречит санитарным правилам по профилактике COVID-19, которые обязывают не допускать контакта детей из разных групп и садов в одном помещении.

В Петербурге детские сады, в отличие от школ, колледжей и вузов, не уйдут на каникулы с 1 по 11 мая. Дошкольные учреждения продолжат работу в дежурном режиме с 4 по 7 мая и будут принимать воспитанников по мере необходимости.

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Комментарии (8)

lsa377
Да не будут садики работать. Только детей сотрудников госструктур с двумя справками с работы от обоих родителей - и в дежурный сад, который один на весь район. А все остальные - по домам на шею родителям.
O-o!
Дед пошутил
Ярополк
Будут или не будут?
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