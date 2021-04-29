Детские сады в Петербурге остались без длинных майских праздников из-за коронавируса

Коронавирусные санитарные нормы не дали Роспотребнадзору одобрить работу дежурных групп в детских садах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства 29 апреля.



Организация дежурных групп в детских садах предполагает смешивание разновозрастных коллективов из разных учреждений. Такой режим противоречит санитарным правилам по профилактике COVID-19, которые обязывают не допускать контакта детей из разных групп и садов в одном помещении.

В Петербурге детские сады, в отличие от школ, колледжей и вузов, не уйдут на каникулы с 1 по 11 мая. Дошкольные учреждения продолжат работу в дежурном режиме с 4 по 7 мая и будут принимать воспитанников по мере необходимости.