Билайн запустил сеть в тоннелях красной линии

Теперь клиентам Билайн во время поездок доступны мобильный доступ в интернет со скоростью до 100 Мбит/c и технология VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным 4G-интернетом. Сеть в перегонах построена с учетом последующего расширения до 5G.

Компания «ВымпелКом» (бренд Билайн) обеспечила сеть сотовой связи в тоннелях самой загруженной линии петербургского метро — Кировско-Выборгской. Голосовые сервисы и скоростной мобильный интернет доступны для клиентов Билайн на протяжении 59 км.

Оператор начал работы в тоннелях в ноябре 2020 года. Сейчас построены 4 технологических площадки для основного оборудования активной распределённой антенной системы (АDAS), которая обеспечивает максимально высокое качество сервисов в условиях сложной архитектуры подземки и высокой скорости движения поездов. Следующим этапом развития сети станет запуск сети в тоннелях Невско-Василеостровской (зеленой) линии.

Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга, отметил: «Важную роль в создании комфортной среды для жителей города играют телекоммуникационные компании, которые активно начинают создавать современную инфраструктуру мобильной связи и быстрого интернета в метрополитене. Проект строительства в тоннелях — это пример сотрудничества операторов связи, которое позволяет не тратить ресурсы на дублирующие системы. Запуск сети Билайн в тоннелях Кировско-Выборгской линии даст потребителю скорость и доступность интернета на всем пути следования. Это очередной важный шаг в развитии информационной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Ждем, когда высокоскоростной интернет и голосовая связь появятся во всех тоннелях городского метро в результате обмена доступом между операторами связи».