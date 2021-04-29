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В Петербурге фигуранты дела о погибшем за металл водителе не признали вину и отправились под арест

В Петербурге арестованы обвиняемые в убийстве 22-летней давности

Пушкинский районный суд Петербурга определил в изолятор обвиняемых в убийстве молодого водителя МАЗа, совершённом почти 22 года назад. Они полагают, что стали жертвами оговора.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 29 апреля удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу Дмитрия Круза и Михаила Ходосевича. Им вменяют кражу и умышленное причинение смерти.

По версии следствия, в июле 1999 года на улице Горной в Павловске они вместе с неустановленным соучастником расправились с 27-летним водителем забуксовавшего МАЗа. Предполагается, что целью были почти 3 тонны меди, которые перевозил молодой человек. Металл стоимостью 84 тысячи рублей украли, водителя, согласно материалам дела, не менее шести раз ударили ножом. Он не выжил.

Уголовное дело было возбуждено 2 августа 1999 года. Предварительное следствие, которое неоднократно приостанавливалось, возобновили 26 апреля 2021 года. На следующий день Круз и Ходосевич были задержаны. В Следственном комитете сообщили, что показания на них дал осуждённый за особо тяжкое преступление, которого этапировали в Петербург.

Оба фигуранта и их адвокаты настаивали, что доказательств у следствия недостаточно, сроки давности истекли, и просили суд ограничиться домашним арестом. Круз просил отпустить его к сыну в Ленобласть, Ходосевич — к жене и ребёнку. По словам обвиняемого, свидетели его оговорили. Суд отправил обоих фигурантов в изолятор до 25 июня.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Осуждённый по другому делу дал показания...
Хорошо кум работает, оперчасть не дремлет...
Вариантов на самом деле много... Начиная от желания выслужиться у оперой до надежд выйти раньше или хоть подобие 'отпуска' устроить у ЗК.
Как уже говорил, гласность не дошла до публикации материалов уголовных дел...
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