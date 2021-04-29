В Петербурге фигуранты дела о погибшем за металл водителе не признали вину и отправились под арест

Пушкинский районный суд Петербурга определил в изолятор обвиняемых в убийстве молодого водителя МАЗа, совершённом почти 22 года назад. Они полагают, что стали жертвами оговора.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 29 апреля удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу Дмитрия Круза и Михаила Ходосевича. Им вменяют кражу и умышленное причинение смерти.

По версии следствия, в июле 1999 года на улице Горной в Павловске они вместе с неустановленным соучастником расправились с 27-летним водителем забуксовавшего МАЗа. Предполагается, что целью были почти 3 тонны меди, которые перевозил молодой человек. Металл стоимостью 84 тысячи рублей украли, водителя, согласно материалам дела, не менее шести раз ударили ножом. Он не выжил.