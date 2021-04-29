Трое фанатов «Зенита» ответили перед законом за мат, дымовую шашку и алкогольное опьянение на «Газпром Арене»

Штрафами закончилось для трех болельщиков футбольного клуба «Зенит» посещение матчей любимой команды. Как сообщили в объединеннной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, вое из них были не согласны с наказанием, а один просил проявить снисхождение.



Суд установил, что Валерий Мякишев 27 февраля 2021 года пронес на матч «Зенит» — «Ростов» дымовую шашку. Сам Мякишев при составлении протокола заявил, что просто забыл выложить ее из рюкзака. Также он назвал свое задержание неуместным, так как шашка никому не принесла бы вреда. Суд не обратил внимание на его доводы и оштрафовал на 3 тысячи рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 6 месяцев.