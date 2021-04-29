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Прогулки по крышам Петербурга изучил суд. Реклама руфинга в Сети попала под запрет

Суд в Петербурге признал запрещённой интернет-ссылку с предложением совершить прогулки по крышам

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по административному иску прокурора о признании запрещённой информации в интернете с предложением совершить прогулки по городским крышам.

Как сообщили 29 апреля в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, в обоснование заявленных требований истец указал, что в одной из ссылок на YouTube размещена информация, «побуждающая к нахождению, прогулкам, фото- и видеосъемке, времяпрепровождению на крышах многоэтажных домов, в том числе жилых, то есть пропагандирующая молодежную субкультуру «руфинг». При этом ознакомиться с содержанием сайта мог любой интернет-пользователь.

Суд требования истца удовлетворил. В настоящий момент страница, содержащая данную ссылку, недоступна.

Ранее «Фонтанка» писала, что суд в Петербурге признал незаконной очередную порцию ссылок на аниме.

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Комментарии (1)

abitfrosty
Крыши как в Японии обустраивать для отдыха нельзя, ходить по ним нельзя. Зато на "их" "кап ремонт " нужно сдавать дань исправно.
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