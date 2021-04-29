МТС включила связь в тоннелях оранжевой линии

Голосовая связь и мобильный интернет со средней скоростью до 100 Мбит/сек доступны для них в туннелях от «Улицы Дыбенко» до «Спасской»: можно общаться в социальных сетях, проверять почту и просматривать видеоролики и фильмы в высоком разрешении, а также звонить, не прерывая интернет-сессию, с помощью технологии VoLTE.



Строящаяся система сможет работать во всех доступных на сегодняшний день частотных диапазонах и предоставлять уcлуги в стандартах 2/3/4G. А при массовом внедрении сетей пятого поколения МТС сможет оперативно развернуть 5G и в метро.