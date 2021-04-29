Петербурженка Марина спасла красноухую черепаху. Видимо, кто-то выкинул её из дома недавно: холода она бы не пережила.
«Выловили красноухую в Чёрной речке», — рассказывает Марина 29 апреля в письме в редакцию «Фонтанки». Ещё одна такая черепаха, по её словам, гуляет по тротуару на улице Вавиловых.
Маленьких черепашек продают, как правило, около мест проведения детского досуга или на ярмарках среди игрушек. Купив зверька за небольшую сумму, некоторые хозяева затем избавляются от него, «выпуская на волю». Таких черепах в Петербурге находят в городских водоёмах, на берегу залива, даже в парадных. При этом даже при плюсовой температуре животное может получить переохлаждение.