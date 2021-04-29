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В Чёрной речке поймали черепаху, её сородич в соседнем районе осваивает тротуар

В Петербурге на улицах замечают черепах

Петербурженка Марина спасла красноухую черепаху. Видимо, кто-то выкинул её из дома недавно: холода она бы не пережила.

«Выловили красноухую в Чёрной речке», — рассказывает Марина 29 апреля в письме в редакцию «Фонтанки». Ещё одна такая черепаха, по её словам, гуляет по тротуару на улице Вавиловых.

Фото: Читательница «Фонтанки» Марина
Фото: Читательница «Фонтанки» Марина
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Маленьких черепашек продают, как правило, около мест проведения детского досуга или на ярмарках среди игрушек. Купив зверька за небольшую сумму, некоторые хозяева затем избавляются от него, «выпуская на волю». Таких черепах в Петербурге находят в городских водоёмах, на берегу залива, даже в парадных. При этом даже при плюсовой температуре животное может получить переохлаждение.

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Комментарии (1)

Noisymouse
Где-то, все-таки, Всевышний ошибся при создании "образа и подобия" своего.
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