Петербурженка Марина спасла красноухую черепаху. Видимо, кто-то выкинул её из дома недавно: холода она бы не пережила.

«Выловили красноухую в Чёрной речке», — рассказывает Марина 29 апреля в письме в редакцию «Фонтанки». Ещё одна такая черепаха, по её словам, гуляет по тротуару на улице Вавиловых.