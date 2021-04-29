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Денег заплатят? Власти Петербурга прорабатывают меры стимуляции населения к вакцинации

В Петербурге могут начать платить за вакцинацию или иным образом мотивировать жителей

Смольный прорабатывает возможность введения дополнительной мотивации населения к вакцинации. О готовности платить деньги привитым ранее объявил ряд регионов России.

«Меры прорабатываются», — подтвердили «Фонтанке» 29 апреля в комитете по здравоохранению. Решение может быть принято уже в мае.

Ранее ряд регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера — от Магаданской области до Чукотки и Хабаровского края — объявили о запуске программ мотивации для жителей старшего возраста, которые призваны привлечь их на прививочные пункты. Где-то заплатят деньги, где-то отдадут натуральным продуктом. До них бонусные баллы для прививаемых пенсионеров ввела Москва.

Напомним, что Смольный хотел бы вакцинировать 600–700 тысяч петербуржцев к июню и 1,2 млн — к августу, но темпы продолжают падать вторую неделю подряд после трехнедельного всплеска интереса на фоне прививки президента. С 12 по 18 апреля было привито первично 43 259 человек, с 19 по 25 апреля — 38 750 человек.

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Комментарии (17)

Mai
38750 привитых за шесть дней - огромное количество
Стёпа Ягодкин
Вы ещё верите, что президент прививался? :-))
rastaman
Пускай идут в пень со своей «вакцинацией».
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