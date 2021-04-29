Денег заплатят? Власти Петербурга прорабатывают меры стимуляции населения к вакцинации

«Меры прорабатываются», — подтвердили «Фонтанке» 29 апреля в комитете по здравоохранению. Решение может быть принято уже в мае.

Ранее ряд регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера — от Магаданской области до Чукотки и Хабаровского края — объявили о запуске программ мотивации для жителей старшего возраста, которые призваны привлечь их на прививочные пункты. Где-то заплатят деньги, где-то отдадут натуральным продуктом. До них бонусные баллы для прививаемых пенсионеров ввела Москва.

Напомним, что Смольный хотел бы вакцинировать 600–700 тысяч петербуржцев к июню и 1,2 млн — к августу, но темпы продолжают падать вторую неделю подряд после трехнедельного всплеска интереса на фоне прививки президента. С 12 по 18 апреля было привито первично 43 259 человек, с 19 по 25 апреля — 38 750 человек.