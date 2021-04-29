Пьяного водителя, насмерть сбившего женщину в Комарово, отправили в колонию на 5 лет

Суд в Петербурге вынес приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем в Курортном районе города летом 2020 года. Пьяный водитель тогда решил не останавливаться перед «зеброй», хотя в соседнем ряду машина встала, пропуская пешехода.
ДТП произошло 19 августа в 21:59 на Зеленогорском шоссе в Комарово. Как сообщает 29 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле Nissan Almera, принадлежащем лизинговой фирме, со стороны Зеленогорска в направлении Репино в правом ряду. К нерегулируемому пешеходному переходу на 5-м километре Зеленогорского шоссе он подъезжал на скорости порядка 60 км/ч.
Несмотря на то что автомобиль, ехавший в левом ряду, остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода, подсудимый тормозить не стал и вылетел на переход с прежней скоростью. В результате «Ниссан» сбил женщину, которая переходила шоссе с велосипедом. Потерпевшая получила тяжелые травмы и через 10 дней скончалась в больнице Петербурга.
Зеленогорский районный суд Петербурга признал водителя «Ниссана» виновным в нарушении ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ) и приговорил его к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением прав на 2,5 года. Мужчину взяли под стражу в зале суда.