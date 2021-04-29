Пьяного водителя, насмерть сбившего женщину в Комарово, отправили в колонию на 5 лет

Суд в Петербурге вынес приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем в Курортном районе города летом 2020 года. Пьяный водитель тогда решил не останавливаться перед «зеброй», хотя в соседнем ряду машина встала, пропуская пешехода.



ДТП произошло 19 августа в 21:59 на Зеленогорском шоссе в Комарово. Как сообщает 29 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле Nissan Almera, принадлежащем лизинговой фирме, со стороны Зеленогорска в направлении Репино в правом ряду. К нерегулируемому пешеходному переходу на 5-м километре Зеленогорского шоссе он подъезжал на скорости порядка 60 км/ч.