FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +8
74.94р90.43р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

После ДТП с четырьмя погибшими в Ленобласти водителя ПАЗа поместили в изолятор

Авария с четырьмя погибшими в Бокситогорском районе Ленинградской области стала уголовным делом. Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, его возбудили накануне по статье о нарушении ПДД, которое повлекло смерть двух и более лиц.

В этот же день, по данным издания, был задержан 60-летний водитель автобуса ПАЗ, в который врезался «Митсубиши Лансер». По мнению полиции, именно он виноват в ДТП, так как не пропустил легковую машину, выезжая на трассу. Мужчина на данный момент находится в изоляторе временного содержания.

Также стали известны данные погибших — все они, напомним, находились в салоне «Лансера». Это 22-летний водитель из Тихвина, его два 21-летних земляка и 32-летняя жительница Пикалево.

Фото: Фото очевидца
ПоделитьсяПоделиться

Легковой автомобиль и автобус столкнулись в посёлке Дыми на трассе Вологда — Новая Ладога 28 апреля. Предприниматель, которому принадлежит ПАЗ, сразу же признал, что вина его сотрудника в аварии есть, однако «Лансер», по его словам, мог существенно превысить допустимую скорость.

Фото: Фото очевидца

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

adamwest96
Зачем в ИВС? Под стражу взять хотят? Но зачем. На кого он может надавить, скрываться в 60 лет вряд ли будет. Думаю, суд домашний арест на время следствия даст.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний