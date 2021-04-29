Авария с четырьмя погибшими в Бокситогорском районе Ленинградской области стала уголовным делом. Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, его возбудили накануне по статье о нарушении ПДД, которое повлекло смерть двух и более лиц.

В этот же день, по данным издания, был задержан 60-летний водитель автобуса ПАЗ, в который врезался «Митсубиши Лансер». По мнению полиции, именно он виноват в ДТП, так как не пропустил легковую машину, выезжая на трассу. Мужчина на данный момент находится в изоляторе временного содержания.