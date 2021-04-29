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Стрельба у ТЦ «Норд» стала уголовным делом. Пострадавший правила не признаёт

В отношении петербуржца, стрелявшего в оппонента на Просвещения, возбуждено дело

43-летний житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве после стрельбы из травматического пистолета Grand Power рядом с торговым центром «Норд» на проспекте Просвещения. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 апреля.

С первого взгляда о стрелке нельзя сказать ничего плохого. В прошлом проблем с законом не имел, по городу на своём «Туареге» ездит более чем аккуратно, штрафов практически нет. Зато в коллекции его 32-летнего оппонента с 2016 года более чем 100 штрафов. По данным «Фонтанки», владелец травматического пистолета в 7 утра 29 апреля был помещён в ИВС.

Конфликт на Просвещения произошёл накануне около трёх часов дня. Причина прозаическая — не поделили дорогу. В результате 43-летний водитель «Фольксвагена» достал пистолет и выстрелил в противника. Попал с первого раза — у пострадавшего повреждена кисть.

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Комментарии (9)

Маэстро
100 протоколов, штрафов нет. По какому поводу 100 протоколов?
Maiok
Не прав конечно. Но когда полиция занимается не понятно чем, вот и получаются такие дела...
EveReady
В огороде бузина, в Киеве дядька. Какие протоколы? За что? Ну можно же раскрыть тему, автор.
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