Стрельба у ТЦ «Норд» стала уголовным делом. Пострадавший правила не признаёт

С первого взгляда о стрелке нельзя сказать ничего плохого. В прошлом проблем с законом не имел, по городу на своём «Туареге» ездит более чем аккуратно, штрафов практически нет. Зато в коллекции его 32-летнего оппонента с 2016 года более чем 100 штрафов. По данным «Фонтанки», владелец травматического пистолета в 7 утра 29 апреля был помещён в ИВС.

Конфликт на Просвещения произошёл накануне около трёх часов дня. Причина прозаическая — не поделили дорогу. В результате 43-летний водитель «Фольксвагена» достал пистолет и выстрелил в противника. Попал с первого раза — у пострадавшего повреждена кисть.