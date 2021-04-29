Северные районы Петербурга наводнили краснокнижные пернатые.
За один день 28 апреля бёрдвотчер Антон Кубышкин встретил в городе красношейную поганку, шилохвость и пустельгу, а утром 29 апреля — малого лебедя. Фотографии публикует сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
В Выборгский район вернулась семья красношейных поганок. «Думаю, это означает то, что неудача в прошлом году не сломила их дух, а условия для проживания им подходят, — отмечает бёрдвотчер. — Ещё раз пожелаю им удачи в произведении на свет потомства. Сил и еды».