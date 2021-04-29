FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +8
74.94р90.43р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Город птиц. Красношейные поганки работают над продолжением рода

В Петербурге заметили редких птиц

Северные районы Петербурга наводнили краснокнижные пернатые.

За один день 28 апреля бёрдвотчер Антон Кубышкин встретил в городе красношейную поганку, шилохвость и пустельгу, а утром 29 апреля — малого лебедя. Фотографии публикует сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

Лебедь малый
Лебедь малыйФото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Красношейные поганки
Красношейные поганкиФото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Красношейные поганки
Красношейные поганкиФото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
ПоделитьсяПоделиться

В Выборгский район вернулась семья красношейных поганок. «Думаю, это означает то, что неудача в прошлом году не сломила их дух, а условия для проживания им подходят, — отмечает бёрдвотчер. — Ещё раз пожелаю им удачи в произведении на свет потомства. Сил и еды».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

265056402
Орнитолог интересная профессия, изучение фауны наверняка приносит пользу. Бёрд вотчер это блогер, тиктокер и возможно веган-вейпер. Ужс тащите скорее ружьё, они среди нас
Наталья Боброва
Перевожу - Орнитолог!!!
reyals
Антон сделал хорошие фотографии.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний