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Наказание за выплату серой зарплаты собираются усилить

В Совете Федерации планируют подготовить предложения по усилению ответственности для работодателей за выплату работникам неофициальной заработной платы.

Как передаёт 29 апреля ТАСС, соответствующее задание есть в перечне поручений членам Совфеда по реализации послания президента Федеральному собранию. «Продолжить работу по совершенствованию законодательства в части противодействия выплате неофициальной заработной платы наемным работникам, обеспечив постоянный мониторинг ситуации на рынке труда и подготовку системных предложений о мотивации наемных работников к легализации их трудовой деятельности, а также об усилении ответственности работодателей за выплату неофициальной заработной платы наемным работникам и за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды», — говорится в документе.

В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, подлежащих уплате организацией. Санкции — лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Серую зарплату получают 30–40% россиян; по данным главы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, объём фонда неофициальных заработных плат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно. По его словам, в неофициальную занятость в России вовлечены около 25 миллионов человек — 32,5% экономически активного населения.

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Комментарии (9)

Modest_5e4ce41f7533b
Надо не только усилить, но и углубить.
Zdobsi
Надо отменять пошлины на средства производства, станки и оборудование и т.п.
Ставить заградительные пошлины на металл, уменьшать цены на бензин. И вообще впору организовывать индустриализацию по-новой.
Аграрной страна уже не является, а сидит на крохах от нефти и газа. Также выходить из ВТО-большой вред это нанесло. И никакие запреты "бешеного принтера" не помогут.
Страна наша похожа на маленькую Оку, которая жрёт 40 литров на 100 км. От такого избавляются как от невыгодной и неэффективной вещи, а не пытаются приладить фильтр с прямотоком.
muhomorowitch
А двойное налогообложение они планируют прекратить?
Требую отмену НДФЛ для работников реального производства.
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