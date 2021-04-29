Наказание за выплату серой зарплаты собираются усилить

Как передаёт 29 апреля ТАСС , соответствующее задание есть в перечне поручений членам Совфеда по реализации послания президента Федеральному собранию. «Продолжить работу по совершенствованию законодательства в части противодействия выплате неофициальной заработной платы наемным работникам, обеспечив постоянный мониторинг ситуации на рынке труда и подготовку системных предложений о мотивации наемных работников к легализации их трудовой деятельности, а также об усилении ответственности работодателей за выплату неофициальной заработной платы наемным работникам и за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды», — говорится в документе.

В Совете Федерации планируют подготовить предложения по усилению ответственности для работодателей за выплату работникам неофициальной заработной платы.

В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, подлежащих уплате организацией. Санкции — лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Серую зарплату получают 30–40% россиян; по данным главы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, объём фонда неофициальных заработных плат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно. По его словам, в неофициальную занятость в России вовлечены около 25 миллионов человек — 32,5% экономически активного населения.