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В России пройдёт акция «Добрый кофе» в поддержку онкобольных детей

В России 1 мая стартует акция «Добрый кофе», организованная петербургским Благотворительным фондом «Детский хоспис». В течение месяца все желающие смогут выпить чашку кофе и тем самым помочь детям с онкологическими заболеваниями.

Четвертая волна акции «Добрый кофе» пройдет с 1 мая по 1 июня и охватит более 30 регионов страны. «Это значит, что еще больше людей объединятся ради большого доброго дела — помощи детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. «Добрый кофе» — доступная и понятная каждому форма благотворительности, которая позволяет рассказать как можно большему количеству людей о Детском хосписе и детях с тяжелыми заболеваниями; о том, как им нужны принятие, помощь и поддержка общества», — говорят организаторы.

Кофейная благотворительность уже стала традицией для многих кофеен и ресторанных заведений. В этот раз в акции принимают участие более 450 заведений по всей России.

Механика акции осталась прежней: любой желающий может выбрать заведение на интерактивной карте и купить там кофе, часть средств с которого будет направлена в Благотворительный фонд «Детский хоспис». Собранные средства будут направлены на улучшение качества жизни детей из хосписа, а также строительство нового медицинского учреждения и поддержание существующих.

В этом году героями акции «Добрый кофе» стали сотрудники Детского хосписа: врачи, санитарки, повара и другие люди, которые каждый день выходят на работу, чтобы помогать детям, и которые искренне любят своё дело. Они впервые поделились историями о том, как пришли работать в хоспис, почему это место нельзя назвать больницей и что для них значит — быть частью Детского хосписа. Эти герои, как и большинство из нас, любят кофе и пьют его, чтобы зарядиться энергией по утрам или, наоборот, расслабиться во время перерыва на работе. Познакомиться с ними и прочитать истории, а также узнать о том, как принять участие в акции «Добрый кофе», можно на сайте акции.

Также в рамках акции запланирован ряд мероприятий, направленных на освещение главной идеи мероприятия: делать доброе дело — это легко и доступно каждому.

Присоединиться к акции «Добрый кофе» и помочь детям может каждый. Если вы не пьете кофе или сидите на карантине, то можете помочь хоспису, сделав одноразовое пожертвование или подписаться на регулярные на сайте организации.

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