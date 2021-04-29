Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Выход баскетбольного «Зенита» в плей-офф Евролиги сам по себе стал неожиданностью. Команда лишь второй сезон играет в сильнейшем клубном турнире Европы. В прошлом году сине-бело-голубые без шансов заняли последнее, 18-е место в регулярном чемпионате. Ничто не предвещало прорыва: бюджет уменьшился, почти полностью сменился состав (все подробности читайте здесь). В таких непростых условиях главному тренеру Хавьеру Паскуалю удалось создать главную команду-сенсацию европейского сезона.

А еще «Зенит» также впервые в истории выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ и теперь получит более легкого соперника в плей-офф этого турнира. В Евролиге ситуация обратная. Петербургскому клубу достался в соперники лидер сезона – «Барселона». Вряд ли кто-то ожидал, что сине-бело-голубые смогут навязать борьбу испанцам в первом раунде плей-офф. Но стартовая игра в Испании оказалась внезапно за петербургским клубом 76:74.



Особенно постарался канадец Кевин Пангос, на счету которого в той встрече было 19 очков и 9 передач. Вторая игра там же прошла не менее напряженно. Основное время завершилось вничью 66:66. В овертайме каталонцы дожали гостей из Петербурга 81:78. И вновь Пагнос с 23 очками был лучшим на площадке у «Зенита».



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Думаю, мои ребята не понимают одну важную вещь: всё это — это сложно, - анализировал после второго матча главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс. - Это тяжело. Мы пытаемся бороться за «Финал четырёх» против очень хорошей команды. Конечно, мы нервничаем, ведь мы проиграли первую встречу. Мы вырыли себе яму и сейчас всё зависит от нас — мы должны выбираться из этой ямы. «Зенит» играет невероятно. Мы должны продолжать страдать, выкапывать себя.

Главный тренер «Зенита» Паскуаль отметил, что команде предстоит сыграть в свой лучший баскетбол и призвал наслаждаться моментом. Ничего из этого сделать, конечно же, не получилось. Хотя переполненные трибуны «Сибур Арены» до последних секунд гнали команду вперед.



За первые три минуты матча «Зенит» ни разу не смог отличиться. Гости к тому моменту уже забили шесть. Первый точный бросок у петербуржцев из-за дуги нанес Кей Си Риверс, когда игровой секундомер приближался к четырем минутам. Ближе к концу первой четверти хозяева, благодаря паре удачных блокшотов, сумели сравнять 8:8. Петербуржцы зацепились за счет, а за минуту до конца даже вышли вперед 16:13. Но «Барселона» отыграла ничью 16:16.

К сожалению для настоящих ценителей ленинградского баскетбола, в современном «Зените» на ведущих ролях – иностранцы. Сильнее всего эта тенденция проявляется как раз в Евролиге, где нет лимита на легионеров. Почти весь первый период на паркете находились четверо представителей США – К.С. Риверс, Остин Холлинз, Алекс Пойтресс, Уилл Томас и еще один канадец Кевин Пангос.

В перерыве президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, специально прилетевший на игру, на вопрос «Фонтанки» ответил, что ему, конечно, жаль, что среди лидеров «Зенита» нет отечественных игроков, но это общемировая тенденция. Перспективную дискуссию прервал продолжившийся матч.



На второй период вышли Денис Захаров и Андрей Зубков. Картины не испортили. Наоборот, петербуржцы добавили в защите, оторвавшись на четыре очка. Стоило отдохнуть зенитовским иностранцам, и они вернулись в игру.

Петербургский клуб при счете 30:23 в свою пользу, кажется, слишком рано поверил в свою победу. Пара неудачных атак, глупых потерь и семиочковое преимущество растаяло мгновенно. Завершилась первая половина в пользу «Барселоны» с минимальным перевесом 33:34. Дальше каталонцы только добавляли в темпе и агрессии. В одном из моментов гости сумели на несколько минут вывести из строя Пангоса: канадцу при подборе локтем рассекли кожу на голове. На паркет закапала кровь. В сопровождении врача Пангос ушел в раздевалку, где ему залечили рану, и он даже смог доиграть встречу.

В концовке встречи «Барселона» разогналась и «Зениту» уже было не достать. Итог: сине-бело-голубые уступили со счетом 70:78 (16:16, 17:18, 18:21, 19:23). Самым результативным игроком матча стал игрок «Барселоны» Брэндон Дэвис, который набрал 22 очка. У «Зенита» с 17 баллами отличился защитник Билли Бэрон.



На послематчевой пресс-конференции главный тренер испанцев отметил, что его ребята сумели выполнить установку и «перестрадали» соперника. Паскуаль отметил, что его команда совершала глупые ошибки, не справившись с собственными нервами и давлением лучшего клуба Европы. Но еще не все потеряно. Четвертая встреча серии пройдет также в Петербурге 30 апреля. В финал четырех выходит команда первой набравшей три победы.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

