FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +8
74.94р90.43р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

ДТП с «Мерседесами» на севере Петербурга сняла камера. Медики бросились к пострадавшим спустя секунды после столкновения

Авария с двумя «Мерседесами» в Петербурге попала на видео

Камера сняла столкновение двух «Мерседесов» на севере Петербурга. Видеозапись с места происшествия вечером 28 апреля показал «Дорожный инспектор».

Судя по опубликованным кадрам, легковушки столкнулись на оживлённом перекрёстке. В результате удара одна из машин приподнялась и повисла на капоте другой.

В ролике также видно, что с момента столкновения до прибытия сотрудников скорой помощи прошли секунды. Возможно, они случайно оказались рядом с местом ДТП. Медики сразу же принялись вытаскивать водителей из салонов и оказывать им помощь. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее свидетелями этой аварии стали петербуржцы. По их словам, она произошла на пересечении Светлановского проспекта и Учительской улицы, а её участниками стали два «Мерседеса». Как уточняет «Дорожный инспектор», ДТП произошло примерно в 20:30.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

lenten
Мне кажется, или белый мерседес едет наискосок, то есть вырулил с левой полосы из-за маршрутки?
mavar
Так маршрутка виновата, поворачивающая из 2-го ряда и закрывшая обзор. Необходимы левые стрелки не только на просвете. Например, чтобы в пиковые часы повернуть налево с Луначарского на Ушинского, можно простоять минут 15. Организаторы движения, наверное, ждут когда левый ряд будет стоять как раз до Светлановского. Ещё лет 5 назад на светофоре был зазор секунд 10, то ныне 3. А с учетом любителей лететь на желтый, то 0.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний