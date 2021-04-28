Камера сняла столкновение двух «Мерседесов» на севере Петербурга. Видеозапись с места происшествия вечером 28 апреля показал «Дорожный инспектор».
Судя по опубликованным кадрам, легковушки столкнулись на оживлённом перекрёстке. В результате удара одна из машин приподнялась и повисла на капоте другой.
В ролике также видно, что с момента столкновения до прибытия сотрудников скорой помощи прошли секунды. Возможно, они случайно оказались рядом с местом ДТП. Медики сразу же принялись вытаскивать водителей из салонов и оказывать им помощь. О состоянии пострадавших не сообщается.
Ранее свидетелями этой аварии стали петербуржцы. По их словам, она произошла на пересечении Светлановского проспекта и Учительской улицы, а её участниками стали два «Мерседеса». Как уточняет «Дорожный инспектор», ДТП произошло примерно в 20:30.