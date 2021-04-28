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Один «Мерседес» задавил другой на севере Петербурга

Два «Мерседеса» не поделили оживлённый перекрёсток в Калининском районе Петербурга вечером 28 апреля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По словам свидетелей происшествия, авария произошла на пересечении Светлановского проспекта и Учительской улицы. «Новый «Мерин» придавил старый», — описали они случившееся.

Судя по опубликованным фотографиям, доминирующая роль в ДТП досталась «Мерседесу» более новой модели — в результате столкновения он оказался поверх более пожилого автомобиля той же марки.

На месте аварии работали сотрудники экстренных служб. О пострадавших не сообщается. «Фонтанка» попросила уточнить эту информацию ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на перекрёстке, на котором произошло ДТП, собрался небольшой транспортный затор.

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Комментарии (6)

Шихаэль Мумахер
мерседесов развелось, как запорожцев... живём всё хуже и хуже
AlBerkut
Это что за камасутра? Да ещё и в общественном месте 🤔
Возраста согласия все достигли?
Там на сколько помню камеры есть, так что Фъ скоро киношку раздобудет😉
КириллП
По-моему, дело не в возрасте, а в массе...
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