Два «Мерседеса» не поделили оживлённый перекрёсток в Калининском районе Петербурга вечером 28 апреля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
По словам свидетелей происшествия, авария произошла на пересечении Светлановского проспекта и Учительской улицы. «Новый «Мерин» придавил старый», — описали они случившееся.
Судя по опубликованным фотографиям, доминирующая роль в ДТП досталась «Мерседесу» более новой модели — в результате столкновения он оказался поверх более пожилого автомобиля той же марки.
На месте аварии работали сотрудники экстренных служб. О пострадавших не сообщается. «Фонтанка» попросила уточнить эту информацию ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на перекрёстке, на котором произошло ДТП, собрался небольшой транспортный затор.