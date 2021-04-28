Два «Мерседеса» не поделили оживлённый перекрёсток в Калининском районе Петербурга вечером 28 апреля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



По словам свидетелей происшествия, авария произошла на пересечении Светлановского проспекта и Учительской улицы. «Новый «Мерин» придавил старый», — описали они случившееся.



Судя по опубликованным фотографиям, доминирующая роль в ДТП досталась «Мерседесу» более новой модели — в результате столкновения он оказался поверх более пожилого автомобиля той же марки.