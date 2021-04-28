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Самсон в снегу. В Петергофе показали мимолётную красоту, которую в четверг уже не увидеть

Петергоф показал заснеженные фонтаны

В Петергофе открыли летний сезон фонтанов, но зима напомнила о себе снегом. В музее-заповеднике предлагают полюбоваться на редкое сочетание — судя по прогнозам синоптиков, 29 апреля его уже не увидеть.

Последствия капризов погоды ГМЗ «Петергоф» показал 28 апреля. «Снег и фонтаны. Казалось бы, эти два понятия не могут существовать вместе, но только не в Петергофе», — замечают в пресс-службе. Снег удержался на газонах, добавив белого к зелени. Иней остался на дорожках, но ненадолго.

Фото: vk.com/Петергоф
Фото: vk.com/Петергоф
Фото: vk.com/Петергоф
Фото: vk.com/Петергоф
Фото: vk.com/Петергоф
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Гидрометцентр по Северо-Западу сообщает, что в ночь на четверг, 29 апреля, в Северной столице ещё будет подмораживать, но днём минус 1 на термометре сменит плюс 6–8 градусов. Из осадков петербуржцев ждёт только небольшой дождь.

В среду снегопад добрался до центра Петербурга, но в каменных джунглях не задержался. В Ленинградской области более снежно — побелело всё, со скользких дорог вылетали машины. В прогнозах на четверг снова небольшой снег и дождь с мокрым снегом.

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Комментарии (2)

снегурочка
А за окном то дождь, то снег...
lenten
"Из осадков петербуржцев ждёт только небольшой дождь. ...
В прогнозах на четверг снова небольшой снег и дождь с мокрым снегом."
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Вы уж определитесь.
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