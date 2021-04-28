За Ропшей в Ломоносовском районе скользко, рассказывает и показывает Михаил в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» утром 28 апреля. На его фотографии — вылетевший в кювет автомобиль.
Горбунки, Ломоносовский район
Сойкино, Ломоносовский район
В Сосновом Бору первые снежные заряды были в районе полуночи, но без задержек, таяло. А к утру всё побелело, рассказывает корреспондент «Фонтанки».
«Лужский район, снег валит», — пишет в «ДТП и ЧП». Юлия. Слава публикует фотографию из Гатчинского района.
Снег идёт и в Кронштадте.
В центре Петербурга пока сухо, но нашему фотографу удалось запечатлеть полёт одинокой снежинки.
Напомним, осадки в виде дождя и мокрого снега возможны до конца апреля.