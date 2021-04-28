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В Ленобласти снежно, машины вылетают со скользких дорог. В Кронштадте снег засыпает корабли

Снег выпал в некоторых районах Ленинградской области

Зима вернулась, когда некоторые автомобилисты уже успели поменять шипованную резину на летнюю.

За Ропшей в Ломоносовском районе скользко, рассказывает и показывает Михаил в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» утром 28 апреля. На его фотографии — вылетевший в кювет автомобиль.

Фото: Михаил, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Горбунки, Ломоносовский район
Горбунки, Ломоносовский районФото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
Горбунки, Ломоносовский район
Горбунки, Ломоносовский районФото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
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Горбунки, Ломоносовский район

Сойкино, Ломоносовский район

В Сосновом Бору первые снежные заряды были в районе полуночи, но без задержек, таяло. А к утру всё побелело, рассказывает корреспондент «Фонтанки».

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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«Лужский район, снег валит», — пишет в «ДТП и ЧП». Юлия. Слава публикует фотографию из Гатчинского района.

Фото: Слава, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Снег идёт и в Кронштадте.

В центре Петербурга пока сухо, но нашему фотографу удалось запечатлеть полёт одинокой снежинки.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Напомним, осадки в виде дождя и мокрого снега возможны до конца апреля.

Фото: Слава, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

кто-то страшный
На фотографии человек осознал, что хундяй это диагноз.
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