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В прогнозе петербургской погоды — снова дождь со снегом, но определился новый вектор

В Петербурге в ближайшие дни будет понемногу теплеть

Пока в Северной столице всё ещё прохладно, как минимум до конца апреля возможен снег, следующей ночью — минус. Однако температура постепенно будет повышаться, по градусу в день.

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 апреля ожидается облачная погода, утром и днём небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер умеренный. Температура ночью опускалась до минус 1 — плюс 1 градуса, местами возникала гололедица, днём воздух прогреется до 5–7 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Плюс 6 днём — это пониженная температура для конца апреля, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 28 апреля в Петербурге бывает облачно с прояснениями, как и сегодня. В более чем 75% случаев температура воздуха в эти сутки колебалась в пределах +1 — +16 градусов. Самое холодное 28 апреля выдалось в 1971 году, когда минимальная дневная температура составила минус 5, а самое тёплое — в 1986 году, когда максимальная дневная температура составила плюс 21 градус.

29 и 30 апреля тоже будет облачно с прояснениями, осадки. Каждый день температура будет прибавлять по градусу.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

tarakan
На первомай часто был холод и снег, но теперь это не важно, первомай же отменили.
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