По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 апреля ожидается облачная погода, утром и днём небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер умеренный. Температура ночью опускалась до минус 1 — плюс 1 градуса, местами возникала гололедица, днём воздух прогреется до 5–7 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.



Плюс 6 днём — это пониженная температура для конца апреля, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 28 апреля в Петербурге бывает облачно с прояснениями, как и сегодня. В более чем 75% случаев температура воздуха в эти сутки колебалась в пределах +1 — +16 градусов. Самое холодное 28 апреля выдалось в 1971 году, когда минимальная дневная температура составила минус 5, а самое тёплое — в 1986 году, когда максимальная дневная температура составила плюс 21 градус.

