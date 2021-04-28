Владельца затонувшего под Петербургом теплохода обязали поднять его из Волхова. Судно ушло под воду в январе

Собственник пассажирского теплохода, частично затонувшего в Волховском районе Ленобласти, должен поставить его на киль к середине мая. 32-кратное превышение концентрации нефтепродуктов в реке обойдётся ему в символическую сумму.



Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 28 апреля, владельца теплохода «Академик Якутин» привлекли к ответственности за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение. «Банкетное» судно потерпело бедствие в январе в деревне Малое Чернавино, напротив Старой Ладоги. Большая его часть ушла под воду, в марте топливные баки дали течь.



В отобранных первого апреля пробах было установлено превышение по нефтепродуктам в 32 раза. Загрязнение локализовали, при повторном исследовании загрязнения не зафиксировали.



Максимальный штраф по части 4 статьи 8.13 КоАП составляет 2 тысячи рублей, собственник теплохода наказан на 1 750 рублей.



«Ему выдано предписание об устранении выявленного нарушения, необходимо провести работы по поднятию "Академика Якутина"», — сообщили в Росприроднадзоре по СЗФО. 47news уточняет, что срок — до 14 мая. По информации издания, судно принадлежит генеральному директору «Водоканала Невский» Дмитрию Болотову. В декабре прошлого года суд отправил его под домашний арест — коммерсанту вменяют преднамеренное банкротство.

